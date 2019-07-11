Разграбление армии: Изготовителя украинских беспилотников заподозрили в коррупции на 22 млн гривен

Полиция подозревает руководство завода "Меридиан" , изготавливающего беспилотные авиационные комплексы для армии, в завладении 22 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что полиция с ноября 2018 года ведет расследование по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом) Уголвоного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что 27 сентября 2018 года поступило письменное обращение генерального директора ООО "Меридиан Союз" о факте возможного злоупотребления служебным положением руководства ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева с целью незаконного завладения денежными средствами предприятия.

Презентация украинского беспилотника Spectator. Фото: пресс-служба СНБО

Завод "Меридиан" находится в Киеве на территории около 22,3 га, общая площадь зданий 160 тыс. кв м.

Часть занимаемых помещений обществом, сдается в аренду субъектам предпринимательской и хозяйственной деятельности.

Одним из основных крупных акционеров общества является государство в лице концерна «Укроборонпром» (ему принадлежит 50%+1 акция) и ООО "Меридиан Союз" (принадлежат 40,0753% акций).

"В период времени с 18 февраля 2017 по 22 января 2018 руководством ОАО «Меридиан» им. Королева в процессе осуществления хозяйственной деятельности, совершено незаконное завладение денежными средствами предприятия при проведении хозяйственных операций с компаниями с возможными признаками фиктивности на общую сумму 22 млн гривен", - сказано в материалах суда со ссылкой на данные уголовного производства полиции.

Основной сферой деятельности предприятия является обеспечение обороноспособности страны, а именно: сотрудничество с Киевским политехническим институтом по разработке и изготовлению беспилотников - беспилотных авиационных комплексов «Spectator».

Кроме того общество входит в перечень предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса Украины.

На должности председателя правления ОАО «Меридиан» им. Королева с 2002 года находится Вячеслав Проценко -

Как сообщали Українськi Новини, в июне Министерство обороны приняло на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.

ОАО "Меридиан" им. С. П. Королева" готовит Spectator-М1 к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа.

"Меридиан" им. Королева, являющийся открытым акционерным обществом, относится к научно-производственным предприятиям оборонного комплекса, был создан путем преобразования госпредприятия "Радиоприбор" имени Королева в 1994 году.