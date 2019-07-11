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11 липня 2019, четвер, 16:30 7
Верховна Рада і партії 2019-07-11T17:45:02+03:00
Українські Новини
За паркування на місцях для електромобілів будуть виписувати штраф до 510 гривень

За паркування на місцях для електромобілів будуть виписувати штраф до 510 гривень

Електромобіль. Фото: enerjienstitusu.de
Електромобіль. Фото: enerjienstitusu.de

Верховна Рада ввела штраф до 510 гривень за паркування на місцях для електромобілів.

За ухвалення законопроекту №10405 за основу і в цілому проголосувало 233 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Проектом закону пропонується внести відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закону "Про дорожній рух", які дозволять законодавчо захистити право водіїв, чий транспорт оснащений електричними двигунами, на доступ до зарядних станцій.

У пояснювальній записці зазначається, що в Кодексі про адміністративні правопорушення передбачено штраф за паркування на місцях, де дозволена стоянка тільки електромобілів, у розмірі 20-30 мінімальних неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 гривень).

Відзначається, що ці місця оснащені зарядкою для електромобіля і вони будуть позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Як повідомляли Українські Новини, попит на електромобілі в Україні злетів.

Раніше попит на електромобілі в Україні майже обігнав попит на "євробляхи".

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