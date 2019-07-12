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12 липня 2019, пʼятниця, 07:30 18
Медицина 2019-07-12T10:00:03+03:00
Українські Новини
Дослідники розвінчали міф про про популярні лікарські практики

Дослідники розвінчали міф про про популярні лікарські практики

Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

Звертаючись до лікаря, люди очікують отримати допомогу, яка допоможе позбавитися від недуги, але не завжди загальноприйняті практики є правильними. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уляна Супрун, посилаючись на результати досліджень.

Таким чином, деякі приклади наведені нижче:

  • Добавки омега зменшують ризик серцево-судинних захворювань. Безумовно, вживання жирної риби знижує ризик хвороб серця, але в той же час, добавки з омега-3 не зменшує смертності від них.
  • Якщо дитина хвора на астму, то батькам варто очищати житло від всіляких подразників. У дослідженні говориться, що чистота ніяк не впливає на астму, а ранній контакт дитини з антигенами захищає від розвитку астми.
  • Гаджети, котрі рахують калорії допомагають при схудненні. Це невірно, оскільки дослідження показали, що більше допомагають традиційні способи схуднення, ніж заняття з гаджетами.
  • Препарати на основі гінкго білоба захищають від погіршення пам'яті або деменції. На жаль, дослідження в США спростували, що добавка допомагає від цих недуг.
  • У разі пошкодження колінного меніска може допомогти тільки операція. В разі виникнення цієї недуги не обов'язково робити операцію. У більшості випадків може допомогти фізіотерапія. Дослідження показали, що люди, які робили операцію і займалися фізіотерапією - отримували позитивні результати в боротьбі з недугом.

Таким чином, важливо, щоб лікарі використовували надійні джерела і кожна порада була науково обгрунтована.

Раніше Українські Новини писали, що Уляна Супрун дала пораду, як харчуватися здоровою їжею недорого. Також вона спростувала чутки про кір

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