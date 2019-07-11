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11 липня 2019, четвер, 15:53 482
Суспільство 2019-07-11T18:00:04+03:00
Українські Новини
Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА

Незначна тріщина в паркані не впливає на безпеку конструкції пішохідно-велосипедного моста, – КМДА

Тріщина в покритті не на мосту, а біля стійки огородження на материку, ймовірно, сталася внаслідок перепаду температур і туго натягнутих тросів (це фізичний процес), і її ліквідують вже сьогодні. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, передає сайт мера Києва.

"Перш за все, смію запевнити киян і гостей столиці в абсолютній безпеці мосту. Підкреслюю, що ніяких конструктивних порушень тут немає. Тріщина утворилися в покритті, ймовірно, внаслідок перепаду температур і сильно натягнутих тросів. Її вже сьогодні ліквідує підрядник, протягом 3-4 годин, оскільки пошкодження має бути усунена в результаті гарантійних зобов'язань", – прокоментував Олександр Спасибко.

Він запевнив, що причини пошкодження встановлені і, звичайно ж, будуть оперативно усунуті вже сьогодні.

"Кияни та гості міста вже полюбили пішохідно-велосипедний міст, що з'єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів. Це, дійсно, унікальний об'єкт. Навколо нього зберігається неймовірний ажіотаж серед киян та гостей столиці", – додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, міст, що з'єднує два туристичних маршрути – парк "Володимирська гірка" і парк "Хрещатий", було відкрито в цьому році 26 травня, в День Києва. Він служить виключно для пішоходів і велосипедистів.

Мостовий перехід зроблений з бетону, заліза і скла. Тут є пішохідні і велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення, відеоспостереження. Облаштовані оглядові майданчики, звідки відкривається вид на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу.

Місто планує втілити проект великого туристичного маршруту, який буде починатися від Пейзажної алеї і завершуватися біля Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, як в Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і троси послабились.

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