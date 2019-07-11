Представники бізнес-спільноти вимагають від ДБР розслідувати участь Мін'юсту в рейдерських схемах

Схема, що дозволяє рейдерам протягом останніх кількох років здійснювати миттєві захопленя підприємств у законних власників, не могла бути створена і функціонувати без участі Міністерства юстиції України та особисто її керівника Павла Петренка. Такого висновку дійшли українські бізнесмени, експерти і журналісти в результаті спільної роботи з викорінення даної проблеми, - розповів на форумі "Бізнес проти знищення держави: аналіз проблем, висновки, план дій" адвокат громадської організації "Бізнес-Варта" Андрій Неход.

"Нами підготовлено заяву про вчинення злочину саме міністром юстиції Петренком. Чому ним? Ми в цій заяві максимально обґрунтували, що він як керівник Міністерства юстиції несе повну персональну відповідальність за роботу цього відомства в частині, що стосується державної реєстрації, нотаріату, допуску до професії, допуску до державних реєстрів, контролю за державними реєстрами, контролю за їх наповненням, притягнення до відповідальності", - сказав Андрій Неход.

За його словами, якщо почитати законодавство, там дуже чітко написано, за що відповідає Мін'юст і за що - Петренко як міністр. "Це людина з юридичною освітою, з 20-річним досвідом роботи в адвокатурі - він не може не знати, що відбувається. Він не міг не знати, що це призведе до біди. До біди з бізнесом, до біди з власністю... Ми свою заяву передаємо до Державного бюро розслідувань, це їх юрисдикція. А ми просто віримо (і думаємо, що ЗМІ нам в цьому допоможуть), що вони не лише розглянуть його як повідомлення або звернення громадян, а внесуть відомості до ЄРДР", - заявив адвокат.

За словами юриста, для покривання даної рейдерської схеми був створений квазіорган - комісія Міністерства юстиції України. "Коли Мін'юст допустив на ринок реєстраційних послуг так звані комунальні підприємства, вони попрацювали рік спокійно, а з 2016 року ввели філії. І ці філії створили сплеск рейдерських атак. Тепер Мін'юст це скасовує, але два роки ця схема працювала. Хто ж повинен нести відповідальність за мільйонні втрати? Бізнес вважає, що це міністр юстиції. Саме він видав персональний указ про затвердження порядку роботи цієї комісії Міністерства юстиції. Надходять сотні, тисячі скарг від постраждалих, і міністр цього не бачить?"- резюмував Андрій Неход.

Бізнесмени, які постраждали від злочинних дій шахраїв, згодні з висновками юриста. Наприклад, керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін, у якого рейдери переписали два підприємства і здійснили силове зах охплення побудованого ним 16-тисячного ЖК "Чайка", заявив, що Мін'юст за допомогою комісії "зрівнює злочинців з постраждалими".

"Комісія має право 45 днів морочити нам голови. Але за три дні можна знищити підприємство. Після того, як Прошкін (фейковий "державний реєстратор". - Ред.) втрутився в "ОМОКС" і "ОМОКС ІНВЕСТБУД", комісія Мін'юсту прийняла рішення анулювати його дію по "ОМОКС". Щодо "ОМОКС ІНВЕСТБУД" рішення не анульовано вже 36 днів. Чому? Тому що, за інсайдерською інформацією, інша сторона, давши гроші комісії Мін'юсту, попросила у неї стримувати процес. Крім того, картку Прошкіна повинні були анулювати 6 червня, а вона працювала до 22 числа, здійснюючи в день по 5-6 дій перереєстрації. І припинила працювати тільки після арешт у людини, яка нею "бавилася", - розповів Олексій Кулагін.

Ще один учасник форуму, журналіст-розслідувач Влад Сидоренко повідомив, що йому вдалося розшукати і зв'язатися з так званим держреєстратором Олександром Прошкіним, від імені якого вносилося багато незаконних зміни до держреєстрів. "Дійсно, є така людина - Прошкіна, "реєстратор". Я його знайшов і сам з ним особисто розмовляв. Він перебуває в "ЛНР", він абсолютно асоціальний. У нього просто купили за $200 паспорт, на який потім в Мін'юсті оформили ключі (доступ до держреєстру. - Ред.). Сам він до Мін'юсту не приїжджав. Питання до Мін'юсту - як вони видали ключі неіснуючій людині?", - дивується журналіст.

Нагадаємо, наприкінці червня Національна поліція України затримала шахрая, який, користуючись ключами якогось державного реєстратора Олександра Прошкіна, здійснював несанкціоновані дії в державному реєстрі. За останній рік зловмисники скоїли понад 1 тис таких протиправних дій, в результаті яких позбавили законної власності тисячі людей по всій Україні.