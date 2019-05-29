Рейдери роблять спроби захоплення ЖК "Чайка" в передмісті Києва, - Кулагін

Житловий комплекс "Чайка" в передмісті Києва, де проживає близько 16 тис осіб, в ніч на 29 травня 2019 захопили невідомі особи спортивної статури.

Про це йдеться в повідомленні девелоперської компанії "ОМОКС" (забудовник ЖК).

Як розповіли в компанії, близько 2-ї години ночі приблизно сто чоловік заблокували паркінг і в'їзні групи. Блокаду вдалося зняти лише за допомогою спеціальних підрозділів поліції.

"Близько 100 осіб спортивної статури викинули нашу охорону з в'їзних груп, захопили паркінг. Сказали:"Змінився директор "Омокс", ми змінюємо охорону", перекрили в'їзди. Привести їх до тями змогли тільки правоохоронці. У нас офіс і котельня охороняються спецпідрозділом поліції, вони їх і викликали ", - розповів керуючий власник "Омокс" Олексій Кулагін.

За його словами, нічний інцидент - це продовження терору, який триває вже два роки. "Спочатку вони спільно з СБУ працювали. Коли не змогли нічого "довести"- заблокували рахунки, майно компанії. Незаконно, про що вже є рішення суду. Порушено кримінальну справу в ГБР проти чиновників, судді і тих осіб, які платили їм хабарі за прийняття незаконного рішення... А вчора вони перереєстрували підприємство у "чорного" реєстратора. Поліція поїхала за адресою "перереєстрації" і з'ясувалося, що адреса фіктивна, реєстратора такого немає", - пояснив Кулагін.

Він також розповів, що згідно з пред'явленими рейдерами "документам", новим "директором" компанії став охоронець їх колишнього партнера.

"Вони переписали "ОМОКС": пред'являють нам документи про те, що охоронець Шишова тепер директор "Омокс". Він у нас значився в охоронних структурах. Тільки недавно його звільнили, 3 місяці тому. Який кар'єрний ріст, треба ж! Пред'явили документи невідомого походження. Внесли якийсь внесок, якого ми поки не бачимо: збільшили на себе наш статутний фонд на 208 мільйонів, і таким чином нібито збільшили свою частку. У реєстратора, який є фіктивним. Поліція вже відкрила кримінальне провадження", - повідомив керуючий власник "Омокс".

Олексій Кулагін підкреслив, що в даний час власники комплексу співпрацюють з правоохоронними органами, щоб відновити порядок і законність. Він додав, що жителям "Чайки" не варто турбуватися, оскільки їх безпеку охороняють підрозділи патрульної поліції, а сама ситуація перейшла в юридичну площину.

Раніше в ЗМІ повідомлялося про те, що бізнес-партнери Олексія Кулагіна по обслуговуючим комплекс сервісним компаніям (ЖЕК, котельні та ін.) - Андрій Шишов і Павло Климець - вирішили перебрати собі майнові права на "Чайку". Для цього Климець звернувся до Печерського райсуду, і суддя Ірина Кирилюк наклала арешт на банківські рахунки в розмірі 150 млн грн і на майно, після чого пішла на лікарняний. Кулагін подав апеляцію в Київський апеляційний суд, який 10 грудня 2018 го зняв арешт з рахунків і майна та відхилив будь-які претензії Климця.

21 січня 2019 року Вища рада правосуддя України за позовом "ОМОКС" ухвалила відкрити дисциплінарну справу проти судді Ірини Кирилюк, за результатами якої звільнив її від займаної посади. А приватного судового виконавця Катерину Шмідт позбавили ліцензії на заняття цим видом діяльності.