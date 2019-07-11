"Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій з 1 січня, якщо уряд не підвищить тариф на цю послугу

Акціонерне товариство "Укрпошта" знову заявляє про необхідність збільшення тарифу на доставку пенсій та відмовляється доставляти пенсії за поточним тарифом з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я заздалегідь попереджаю вас, Міністерство соціальної політики і Пенсійний фонд України, про те, що з 1 січня 2020 року АТ "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом", - написав він у своєму зверненні до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра соціальної політики Андрія Реви, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка і керівника Пенсійного фонду Євгена Капінуса.

Зі слів Смілянського, в уряду на сьогодні є 2 шляхи виходу з ситуації: або затвердити нові тарифи на доставку пенсій, або винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер.

"Доставка пенсій, як і доставка газет, не входить до переліку обов'язкових поштових послуг в рамках Всесвітнього поштового союзу, і вони можуть надаватися національним оператором поштового зв'язку на ринкових умовах. Але ще раз - на ринкових умовах, визначених на відкритому тендері, а не за регульованим тарифом або виписаною під один банк постановою, як це було з переселенцями Донбасу або недавньою постановою Кабміну щодо пілотного проекту з доставки пенсій ", - підкреслив він.

Смілянський також нагадав, що "Укрпошта" зверталася до уряду з проханням підтримати законопроект про надання національному поштовому оператору обмеженого кола банківських послуг.

"Ухвалення цього проекту закону дало б змогу протягом 4-5 років знизити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля і одночасно зробити так, щоб Україна не була на рівні Танзанії з доступу до фінансових послуг, де 37% українців не мають базового банківського рахунку. На жаль, поштових реформаторів тут знову спіткала невдача, бо законопроект №6601 отримав негативний висновок вашого уряду", - прокоментував генеральний директор.

Він підкреслив, що у чинного уряду є час до 1 вересня, щоб врегулювати проблемне питання.

"Не треба закулісних домовленостей, численних безрезультатних нарад (ми вже маємо рік досвіду, як можна заговорити тему) і підкладання свинки наступному уряду. Не треба популістських висловлювань щодо рівня наших зарплат щодо листонош, ми їх більше ніж виправдовуємо, а листоноші тому і не отримували в попередні періоди гідну заробітну плату, що їхня праця з доставки пенсій не цінувався і не оплачувався державою. Не треба розповідати про складнощі бюджету Пенсійного фонду, оскільки незважаючи на все це ви знаходили кошти на низку інших соціально важливих питань - і на дітей, і на видатки Пенсійного фонду, і на дороги і навіть на кіно і стартапи. І тільки чомусь на 4 млн пенсіонерів і 70 тис. листонош їх завжди не вистачало", - зазначив Смілянський.

Як повідомляли Українськi Новини, "Укрпошта" домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій у 2019 році після виділення компанії 500 млн гривень на покриття збитків.

Суд зобов'язав "Укрпошту" відкрити закриті відділення в селах з численостью населення 2 тис. осіб.