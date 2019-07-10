Верховний Суд визнав законним штраф для "Київхліб" за торт схожий на Roshen

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду визнав законним накладення Антимонопольним комітетом штрафу 219 тис. гривень на найбільшого виробника хліба і хлібобулочних виробів компанії "Київхліб" (Київ) за використання для торта "Казковий ключик" оформлення упаковки, схожої на оформлення упаковки торта "Золотий ключик" виробництва кондитерської корпорації Roshen.

Відповідну постанову було прийнято судом 2 липня, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами справи, "Київхліб" звернувся в суд з проханням скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22 травня 2018 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 26 березня 2019 року, таким чином визнавши рішення АМКУ про накладення штрафу недійсним.

При розгляді справи, суд визначив, що позивач не спростував висновків попередніх судових інстанцій та не довів неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права, у зв'язку з чим касаційна скарга "Київхліба" не була задоволена.

Ця постанова набрала законної сили з моменту його прийняття, є остаточним і оскарженню не підлягає.

В Госпсуд Києва і Північний апеляційний "Київхліб" також звертався з проханням скасувати штраф АМКУ, проте суди прийшли до висновку, що корпорація Roshen раніше почала використовувати оформлення для кондитерського виробу - торта "Золотий ключик", а отже, використання його іншими виробниками може призвести до змішування з діяльністю корпорації.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2018 року Господарський суд Києва визнав недійсним виданий компанії "Київхліб" у 2017 році патент на промисловий зразок "Упаковка для торта "Казковий ключик" за позовом кондитерської корпорації Roshen.

В 2017 році "Київхліб" був оштрафований АМКУ на 219 тис. гривень за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у зв'язку з використанням у господарській діяльності оформлення упаковки кондитерського виробу - торта "Казковий ключик", яка схожа на оформлення упаковки кондитерського виробу-торта "Золотий ключик" виробництва корпорації Roshen, яка раніше почала використовувати його в господарській діяльності.

Раніше Верховний суд дозволив конкуренту Roshen боротися за право на Київський торт.