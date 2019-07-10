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10 липня 2019, середа, 22:02 42
Суспільство 2019-07-10T23:30:01+03:00
Українські Новини
Свастик і Василина: які імена дають київські батьки своїм дітям у 2019

Свастик і Василина: які імена дають київські батьки своїм дітям у 2019

Рука дитини і дорослого. Фото: pixabay
Рука дитини і дорослого. Фото: pixabay

У Києві за перше півріччя 2019 зареєстрували близько 15 000 дітей. І найчастіше своїм новонародженим донькам батьки давали імена - Єва, Мілана, Аріна, Марія і Софія.

Про це йдеться в повідомленні Головного територіального управління юстиції в Києві, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, при виборі імені для хлопчиків найчастіше батьки обирали імена - Марк, Дмитро, Олександр і Артем.

Серед жіночих імен зустрічалися такі рідкісні імена, як Юна, Касія, Гертруда, Василина, Ксенія. А при виборі рідкісних чоловічих імен імен батьки зверталися до Елвіна, Аполлона, Светозара, Аскольда, Леві, Свастика, Дементія, Рафаеля і Аміра.

"До вибору імені дитини батькам слід ставитися з усією відповідальністю, щоб дітям у майбутньому не порушувати питання про зміну імені в юридичному порядку та не страждали від цькувань у дитячому колективі", - нагадали в управлінні юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст оприлюднив список найбільш незвичайних і популярних імен у 2018.

Тим часом у Раді запропонували заборонити батькам давати дітям ображаючі імена, а Супрун попередила, що в дитячі будинки припинять приймати дітей з 2020 року.

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