"Дарниця" пройшла аудит на відповідність вимогам GMP

Фармацевтична компанія "Дарниця" пройшла інспекцію Державної служби з контролю за лікарськими засобами та обігом наркотичних речовин, вчергове підтвердивши свою відповідність вимогам Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP).

Як повідомляє прес-служба "Дарниці", компанія отримала сертифікат терміном від трьох років, який поширюється на всі дільниці виробництва готових лікарських засобів.

"Дарниця" інвестувала в побудову системи якості і відповідність вимогам GMP понад 200 млн євро. Щорічно компанія надсилає 10% валового доходу на розробки і дослідження, проекти автоматизації виробництва і діджиталізації процесів", - прокоментував генеральний директор компанії Андрій Обрізан.

Прес-служба додає, що тільки за останні три роки "Дарниця" отримала п'ять позитивних висновків про відповідність вимогам GMP від регуляторних органів України, Білорусі та країн Євросоюзу. Перший подібний сертифікат отримано в 2003 році.

GMP – загальновизнаний світовий стандарт сертифікації фармацевтичних виробництв. Для європейського ринку він є обов'язковим. В Україні GMP гармонізований з діючими стандартами Європейського Союзу.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії – кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.