підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 липня 2019, середа, 18:39 280
Економіка 2019-07-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
"Дарниця" пройшла аудит на відповідність вимогам GMP

"Дарниця" пройшла аудит на відповідність вимогам GMP

Фармацевтична компанія
Фармацевтична компанія "Дарниця". Фото: асо.сом.иа

Фармацевтична компанія "Дарниця" пройшла інспекцію Державної служби з контролю за лікарськими засобами та обігом наркотичних речовин, вчергове підтвердивши свою відповідність вимогам Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice, GMP).

Як повідомляє прес-служба "Дарниці", компанія отримала сертифікат терміном від трьох років, який поширюється на всі дільниці виробництва готових лікарських засобів.

"Дарниця" інвестувала в побудову системи якості і відповідність вимогам GMP понад 200 млн євро. Щорічно компанія надсилає 10% валового доходу на розробки і дослідження, проекти автоматизації виробництва і діджиталізації процесів", - прокоментував генеральний директор компанії Андрій Обрізан.

Прес-служба додає, що тільки за останні три роки "Дарниця" отримала п'ять позитивних висновків про відповідність вимогам GMP від регуляторних органів України, Білорусі та країн Євросоюзу. Перший подібний сертифікат отримано в 2003 році.

GMP – загальновизнаний світовий стандарт сертифікації фармацевтичних виробництв. Для європейського ринку він є обов'язковим. В Україні GMP гармонізований з діючими стандартами Європейського Союзу.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії – кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

 
Архів
Новини
Гройсман розповів про плани щодо призначень губернаторів 20:07
Росіянин вбив жінку в Запоріжжі 19:50
Бойко в Москві сказав, що готовий вже на початку серпня підписати контракт на постачання російського газу за зниженими цінами 19:38
Зеленський доручив Генштабу посилити активність армії через обстріли в Гранітному 19:32 Доповнено
Будинок, який вибухнув у Луганську. Фото: сепаратистські сайти
У районі Центрального ринку Луганська пролунав потужний вибух у будівлі 19:27
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
більше новин
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok