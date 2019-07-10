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10 липня 2019, середа, 14:33 10
Життя 2019-07-10T16:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні розпочався прийом документів до ВНЗ: що потрібно знати абітурієнтам

В Україні розпочався прийом документів до ВНЗ: що потрібно знати абітурієнтам

Студенти. Фото: pixabay
Студенти. Фото: pixabay

Можливість подачі заяв була відкрита сьогодні, 10 липня 2019 року, в 9 ранку. Подати заяву можна в електронній формі через власний кабінет на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/. Про це повідомляють на сайті МОН України.

У МОН наголосили, що після подання першої заяви в електронному кабінеті вже ніякі дані не можна змінити. Тому перед подачею першої заяви вступник повинен перевірити, чи правильно завантажені всі документи і зазначена інформація.

Зокрема, потрібно перевірити чи правильно завантажені додаток до документа про освіту, фото вступника, довідки про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.

Також потрібно перевірити:

  • чи правильно вами розрахований середній бал;
  • чи збігаються бали ЗНО, які відображаються в кабінеті і зазначені в сертифікатах ЗНО;
  • чи правильно вказаний номер мобільного;
  • чи правильно визначено громадянство, право на додаткові бали і сільський коефіцієнт.

В цьому році вступники на бакалавра або магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.

26 липня абітурієнти знатимуть, чи отримали вони бюджетне місце, до 31 липня вони повинні будуть принести оригінали документів до ВНЗ для зарахування. 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього ж дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

На ранок 10 липня було зареєстровано понад 138 тисяч електронних кабінетів вступників.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році абітурієнти вступають за новими правилами.

Також Верховна Рада зобов'язала іноземних абітурієнтів здавати ЗНО тільки українською з 2030 року.

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