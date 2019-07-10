В Україні розпочався прийом документів до ВНЗ: що потрібно знати абітурієнтам

Можливість подачі заяв була відкрита сьогодні, 10 липня 2019 року, в 9 ранку. Подати заяву можна в електронній формі через власний кабінет на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/. Про це повідомляють на сайті МОН України.

У МОН наголосили, що після подання першої заяви в електронному кабінеті вже ніякі дані не можна змінити. Тому перед подачею першої заяви вступник повинен перевірити, чи правильно завантажені всі документи і зазначена інформація.



Зокрема, потрібно перевірити чи правильно завантажені додаток до документа про освіту, фото вступника, довідки про місце реєстрації, якщо вступник претендує на сільський коефіцієнт.



Також потрібно перевірити:

чи правильно вами розрахований середній бал;

чи збігаються бали ЗНО, які відображаються в кабінеті і зазначені в сертифікатах ЗНО;

чи правильно вказаний номер мобільного;

чи правильно визначено громадянство, право на додаткові бали і сільський коефіцієнт.

В цьому році вступники на бакалавра або магістра можуть подати на бюджет 7 заяв на 4 спеціальності. На контракт можна подати будь-яку кількість заяв.



26 липня абітурієнти знатимуть, чи отримали вони бюджетне місце, до 31 липня вони повинні будуть принести оригінали документів до ВНЗ для зарахування. 1 серпня відбудеться зарахування на бюджет, з цього ж дня починається оприлюднення списків на контракт. Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.



На ранок 10 липня було зареєстровано понад 138 тисяч електронних кабінетів вступників.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році абітурієнти вступають за новими правилами.



Також Верховна Рада зобов'язала іноземних абітурієнтів здавати ЗНО тільки українською з 2030 року.