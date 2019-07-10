Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія

Київський апеляційний суд залишив у силі зняття з розшуку та скасування заочного арешту видеоблогера Анатолія Шарія.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nВ кінці червня суд розглянув апеляцію прокуратури на постанову Шевченківського районного суду Києва від 10 квітня про повернення справи проти Шарія на додаткове розслідування в прокуратуру (відповідно до положень Кримінального кодексу 1960 року), скасування його розшуку і арешту.\r\nПрокуратура вимагала від суду визнати винним видеоблогера у застосування ним вогнепальної зброї в ході конфлікту з відвідувачем ресторану Mcdonald's в Києві в травні 2011 року.\r\nПрокуратура не погодилася з судом першої інстанції і подала апеляцію.\r\nСторона обвинувачення стверджувала, що Шарій не отримав повний статус політичного біженця в Литві і Нідерландах в рамках розглянутої кримінальної справи.\r\nТакож прокуратура відкидає доводи у фальсифікації зазначеної справи.\r\nАпеляційний суд відмовив прокуратурі і відхилив скаргу, зазначивши, що місце проживання Шарія встановлено, так як він отримав політпритулок у Литві.\r\nПри цьому ніяких даних, що правоохоронці робили які-небудь дії для встановлення точного місця проживання підсудного в цій країні, суду надані не були.\r\nСуд визнав, що прокуратура зобов'язана на стадії додаткового розслідування встановити такі дані.\r\nТакож прокуратура, на думку суду, повинна перевірити заяви про політичні мотиви переслідування блогера в Україні.\r\nАпеляційний суд не виявив суттєвих порушень в постанові суду першої інстанції та відмовив прокуратурі в його скасуванні.\r\nТаким чином, рішення суду про скасування розшуку і заочного арешту Шарія вступило в силу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у депутати Верховної Ради.\r\n10 квітня Шевченківський районний суд Києва відмовився ініціювати екстрадицію, скасував розшук і заочний арешт видеоблогера, екс-журналіста Анатолія Шарія та повернув справу на додаткове розслідування у прокуратуру.