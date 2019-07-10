Апеляційний суд визнав законним скасування розшуку і заочного арешту Шарія

Київський апеляційний суд залишив у силі зняття з розшуку та скасування заочного арешту видеоблогера Анатолія Шарія.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В кінці червня суд розглянув апеляцію прокуратури на постанову Шевченківського районного суду Києва від 10 квітня про повернення справи проти Шарія на додаткове розслідування в прокуратуру (відповідно до положень Кримінального кодексу 1960 року), скасування його розшуку і арешту.

Прокуратура вимагала від суду визнати винним видеоблогера у застосування ним вогнепальної зброї в ході конфлікту з відвідувачем ресторану Mcdonald's в Києві в травні 2011 року.

Прокуратура не погодилася з судом першої інстанції і подала апеляцію.

Сторона обвинувачення стверджувала, що Шарій не отримав повний статус політичного біженця в Литві і Нідерландах в рамках розглянутої кримінальної справи.

Також прокуратура відкидає доводи у фальсифікації зазначеної справи.

Апеляційний суд відмовив прокуратурі і відхилив скаргу, зазначивши, що місце проживання Шарія встановлено, так як він отримав політпритулок у Литві.

При цьому ніяких даних, що правоохоронці робили які-небудь дії для встановлення точного місця проживання підсудного в цій країні, суду надані не були.

Суд визнав, що прокуратура зобов'язана на стадії додаткового розслідування встановити такі дані.

Також прокуратура, на думку суду, повинна перевірити заяви про політичні мотиви переслідування блогера в Україні.

Апеляційний суд не виявив суттєвих порушень в постанові суду першої інстанції та відмовив прокуратурі в його скасуванні.

Таким чином, рішення суду про скасування розшуку і заочного арешту Шарія вступило в силу.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Шарія кандидатом у депутати Верховної Ради.

10 квітня Шевченківський районний суд Києва відмовився ініціювати екстрадицію, скасував розшук і заочний арешт видеоблогера, екс-журналіста Анатолія Шарія та повернув справу на додаткове розслідування у прокуратуру.