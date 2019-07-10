При перезапуску судової реформи повинна з'явитися невідворотність покарань за неправосудні рішення, - Власенко

Депутат Верховної Ради Сергій Власенко (Батьківщина) вважає, що під час перезапуску судової реформи потрібно виробити систему поліпшення якості та професійності суддівського корпусу

Про це він повідомив Українським Новинам.

"На жаль, все, що відбувалося в судовій сфері не можна назвати реформою, тому що реформа-це щось, що покращує якість послуг. Тобто, за результатами реформи, судова система повинна була стати більш простою для людей, більш доступною з можливістю отримання справедливих, чесних і законних рішень. Але така мета змін в судовій системі не ставилася і як наслідок ми отримали якийсь гібрид, який неможливо контролювати, який виносить рішення абсолютно хаотично і в більшій мірі незаконні рішення", - вважає нардеп.

Він упевнений, що в першу чергу, питання не в тому, як перезапускати реформу, а в тому, яка мета стоїть.

"Треба просто чітко поставити мету - чого ми хочемо досягти. Якщо б мене запитали, чого потрібно досягти, то я б сказав, що основною з головних проблем українських судів є відсутність єдиної суддівської практики. Коли судді одного суду, з однакових питань, виносять прямо протилежні рішення. І така ж ситуація у Верховному суді. Тому, уніфікація судової практики є ключовим питанням з точки зору результату. Це скоротить кількість походів людей в суди, тому що вони будуть знати, що є судова практика", - сказав Власенко.

Друге питання, на його думку, яке потрібно вирішити - це зміна якісного складу суддівського корпусу.

"Це не означає, що всіх треба вигнати і набрати нових. Це абсурдна конструкція, яка не працює. Потрібно виробити систему поліпшення якості та професійності суддівського корпусу", - упевнений парламентарій.

Також він вважає, що необхідно вирішити питання невідворотності покарання судді за винесення очевидно неправосудного рішення.

Він підкреслив, що якщо цей механізм не буде працювати, то суддя не буде мати розуміння, що його за неправосудне рішення, можуть покарати.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Центру Разумкова, третина українців підтримує судову реформу, проведену після 2014 року.