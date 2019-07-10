НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів

Національний банк скасував всі обмеження на репатріацію дивідендів для поліпшення інвестиційного клімату, як це було передбачено дорожньою картою з валютної лібералізації.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nЗ 10 липня 2019 бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні у розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи.\r\nЧергове валютне послаблення не буде мати негативних наслідків для макрофінансової стабільності.\r\nУ першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму 1,27 млрд доларів, з яких 1,07 млрд доларів - за рахунок купленої валюти.\r\nТакі обсяги перерахування і купівлі валюти на 20% і 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.\r\nРепатріація дивідендів в загальному не робить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бізнес в 2018 році вивів з України 3,3 млрд доларів дивідендів.\r\nТакож за 10 місяців з країни вивели 2,9 млрд доларів дивідендів.