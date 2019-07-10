НБУ скасував обмеження на репатріацію дивідендів

Національний банк скасував всі обмеження на репатріацію дивідендів для поліпшення інвестиційного клімату, як це було передбачено дорожньою картою з валютної лібералізації.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

З 10 липня 2019 бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні у розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи.

Чергове валютне послаблення не буде мати негативних наслідків для макрофінансової стабільності.

У першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму 1,27 млрд доларів, з яких 1,07 млрд доларів - за рахунок купленої валюти.

Такі обсяги перерахування і купівлі валюти на 20% і 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Репатріація дивідендів в загальному не робить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту.

Як повідомляли Українські Новини, бізнес в 2018 році вивів з України 3,3 млрд доларів дивідендів.

Також за 10 місяців з країни вивели 2,9 млрд доларів дивідендів.