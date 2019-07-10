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10 липня 2019, середа, 06:00 10
Економіка 2019-07-10T06:00:03+03:00
Українські Новини
Гривня знову злетіла на 11 копійок

Гривня знову злетіла на 11 копійок

Гривня. Фото: Телеграф
Гривня. Фото: Телеграф

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 липня, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 липня, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3174,2844
100 доларів США 2548,9178
100 швейцарських франків 2564,4809
1000 ієн 234,2379
10 російських рублів 3,9973
100 євро 2856,0624

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку обвалилася.

Раніше експерти зробили прогноз курсу валют і зростання цін на третій квартал 2019.

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