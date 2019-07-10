Гривня знову злетіла на 11 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 липня, на 11,30 коп. до 25,4892 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 липня, на 10,92 коп. до 25,6022 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3174,2844\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2548,9178\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2564,4809\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n234,2379\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,9973\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2856,0624\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку обвалилася.\r\nРаніше експерти зробили прогноз курсу валют і зростання цін на третій квартал 2019.