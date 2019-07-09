Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Закарпатській області

Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних адміністрацій у Закарпатській області.\r\nПро це йдеться в розпорядженнях Президента №103\/2019-рп, №104\/2019-рп, №105\/2019-рп, передають Українські Новини.\r\nМихайло Русанюк звільнений з посади голови Виноградівської районної адміністрації, Василь Дем'янчук з посади голови Тячівської районної адміністрації та Назарій Павлій з посади голови Хустської районної адміністрації.\r\nРозпорядження підписано 9 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій у Львівській області.\r\n