підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 19:33 14
Президент 2019-07-09T19:36:27+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Закарпатській області

Зеленський звільнив 3 голів райадміністрацій в Закарпатській області

Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних адміністрацій у Закарпатській області.

Про це йдеться в розпорядженнях Президента №103/2019-рп, №104/2019-рп, №105/2019-рп, передають Українські Новини.

Михайло Русанюк звільнений з посади голови Виноградівської районної адміністрації, Василь Дем'янчук з посади голови Тячівської районної адміністрації та Назарій Павлій з посади голови Хустської районної адміністрації.

Розпорядження підписано 9 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій у Львівській області.

 

Більше новин про: Володимир Зеленський голови райадміністрацій

Архів
Новини
Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас 20:53
Київська митниця ДФС отримала подяку від Національного олімпійського комітету 20:31
У Росії пред'явили остаточне обвинувачення 24 українським полоненим морякам 20:22
Виправдувальний вердикт для мера Одеси Труханова - несподіванка для Саакашвілі і Кивана, - блогер Олексій Голобуцький 20:00
В Україні має бути один легітимний Верховний суд, - Власенко 19:56
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok