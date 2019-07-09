На Рівненщині звільнили 3 голів райадміністрацій

Президент Володимир Зеленський звільнив 3 голів районних адміністрацій у Рівненській області.\r\nПро це йдеться в розпорядженнях Президента №129\/2019-рп, №130\/2019-рп, №131\/2019-рп, передають Українські Новини.\r\nЯрослав Березюк звільнений з посади голови Володимирецької районної адміністрації, Микола Петрушка з посади голови Дубровицької районної адміністрації Анатолій Смаглюк з посади голови Заречненской районної адміністрації.\r\nРозпорядження підписано 9 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій у Львівській області.