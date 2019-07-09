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09 липня 2019, вівторок, 19:00 11
Економіка 2019-07-09T21:00:02+03:00
Українські Новини
У червні дефляція склала 0,5%

У червні дефляція склала 0,5%

У червні 2019 року споживчі ціни знизилися на 0,5%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в червні знизилися на 1,1%, на одяг і взуття – знизилися на 3,0%, на житлово-комунальні послуги – знизилися на 1,4%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,4%, на освіту – підвищилися на 0,4%.

в порівнянні з червнем 2018 року в червні 2019 року споживчі ціни зросли на 9,0%.

В січні-червні інфляція склала 3,6%.

Як повідомляло агентство, в травні інфляція склала 0,7%, у січні-травні інфляція 4,2%.

В 2018 році була зафіксована інфляція 9,8%, у 2017 році – інфляція 13,7%, в 2016 році – інфляція 12,4%, у 2015 році - інфляція 43,3%, в 2014 році - інфляція 24,9%.

Державний бюджет на 2019 рік передбачає зростання інфляції на рівні 7,4%.

Як повідомили "Українські Новини", у квітні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 1%, у той час як у березні інфляція сповільнилася.

Кабмін схвалив сценарії розвитку економіки України на 2020-2022.

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