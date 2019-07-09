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09 липня 2019, вівторок, 18:22 21
Силові структури 2019-07-09T20:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив генерал-майора Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Зеленський призначив генерал-майора Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив генерала-майора Валерія Євдокимова на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в указі №501 від 9 липня, передають Українські Новини.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в ньому.

Євдокимов раніше працював начальником управління Адміністрації Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева.

Раніше Порошенко призначав тимчасового в. о. глави Служби зовнішньої розвідки.

Більше новин про: Володимир Зеленський служба зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов

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