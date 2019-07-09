Зеленський призначив генерал-майора Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки

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Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36