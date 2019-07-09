Зеленський призначив генерал-майора Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський призначив генерала-майора Валерія Євдокимова на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки.\r\nПро це йдеться в указі №501 від 9 липня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - сказано в ньому.\r\nЄвдокимов раніше працював начальником управління Адміністрації Державної прикордонної служби.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Бухарева.\r\nРаніше Порошенко призначав тимчасового в. о. глави Служби зовнішньої розвідки.