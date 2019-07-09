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09 липня 2019, вівторок, 13:14 27 Документ
Силові структури 2019-07-09T15:45:02+03:00
Українські Новини
ДБР має намір арештувати все майно та акції "Кузні"

ДБР має намір арештувати все майно та акції "Кузні"

ПАТ
ПАТ "Завод Кузня на Рибальському" (раніше ВАТ "Ленінська кузня"). Фото: zn.ua

Слідчі Держбюро розслідувань підготували клопотання на арешт всього рухомого і нерухомого майна заводу "Кузня на Рибальському" (колишня Ленінська кузня), а також його акцій, повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в Генпрокуратурі.

Вчора слідчі направили цей документ на погодження до ГПУ.

Після отримання погодження документ піде в суд.

Цей завод належав Петру Порошенку і його бізнес-партнеру Ігорю Кононенку (член фракції БПП). Але в листопаді 2018 року вони продали його Сергію Тігіпку за 300 мільйонів доларів.

Наприкінці травня відомий юрист Андрій Портнов подав у ДБР заяву про скоєння злочину Петром Порошенком. Він вважає, що екс-президент цією угодою відмив доходи, отримані злочинним шляхом.

"Ми повинні перевірити угоду, яку нібито провели за $300 млн Тігіпко і Порошенко, – це явне відмивання незаконно викрадених коштів. Вона проходила через офшорні компанії, і ми розуміємо всю комбінацію. Тому, якщо на підставі нашій інформації правоохоронні органи звернуться до суду, вони можуть поставити питання про арешт всіх активів Порошенка", - заявив Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, Тігіпко заявив, що купив у Порошенка "Кузню", щоб побудувати житловий масив і великий ТРЦ.

ЗМІ писали, що на "Кузня", що належить Порошенку, закупила в Росії конструкцій на 160 млн гривень. Луценко заявляв, що контрабандні запчастини з РФ поставлялися на "Кузню" і були успішно встановлені на БТРи.

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