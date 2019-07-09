ДБР має намір арештувати все майно та акції "Кузні"

Слідчі Держбюро розслідувань підготували клопотання на арешт всього рухомого і нерухомого майна заводу "Кузня на Рибальському" (колишня Ленінська кузня), а також його акцій, повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в Генпрокуратурі.

Вчора слідчі направили цей документ на погодження до ГПУ.

Після отримання погодження документ піде в суд.

Цей завод належав Петру Порошенку і його бізнес-партнеру Ігорю Кононенку (член фракції БПП). Але в листопаді 2018 року вони продали його Сергію Тігіпку за 300 мільйонів доларів.

Наприкінці травня відомий юрист Андрій Портнов подав у ДБР заяву про скоєння злочину Петром Порошенком. Він вважає, що екс-президент цією угодою відмив доходи, отримані злочинним шляхом.

"Ми повинні перевірити угоду, яку нібито провели за $300 млн Тігіпко і Порошенко, – це явне відмивання незаконно викрадених коштів. Вона проходила через офшорні компанії, і ми розуміємо всю комбінацію. Тому, якщо на підставі нашій інформації правоохоронні органи звернуться до суду, вони можуть поставити питання про арешт всіх активів Порошенка", - заявив Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, Тігіпко заявив, що купив у Порошенка "Кузню", щоб побудувати житловий масив і великий ТРЦ.

ЗМІ писали, що на "Кузня", що належить Порошенку, закупила в Росії конструкцій на 160 млн гривень. Луценко заявляв, що контрабандні запчастини з РФ поставлялися на "Кузню" і були успішно встановлені на БТРи.