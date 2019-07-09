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09 липня 2019, вівторок, 12:44 8
Суспільство 2019-07-09T13:00:06+03:00
Українські Новини
У школи закупили 15% необхідного комп'ютерного обладнання, - Гриневич

У школи закупили 15% необхідного комп'ютерного обладнання, - Гриневич

Лілія Гриневич.
Лілія Гриневич.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що станом на 5 липня місцеві органи влади закупили 20% меблів і 15% необхідного комп'ютерного обладнання.

Про це вона сказала під час координаційної ради, передають Українські Новини.

"Цього року всі закупівлі мають бути здійснені вчасно, тим більше, що ми віддали субвенцію на нову українську школу значно раніше, ніж минулого року. За оперативними даними, станом на 5 липня місцевими органами закуплено трохи більше ніж 18% від потреби дидактичних матеріалів , 20% меблів, 15% комп'ютерного обладнання і 6% мультимедійного обладнання", - сказала вона.

Зі слів міністра, лідерами закупівель є Сумська та Одеська області, а також Київ, а відстають Івано-Франківська та Запорізька області.

Також є області, які взагалі не подали інформації про закупівлі.

Гриневич нагадала, що минулого року з різних причин були проблеми із закупівлями, однак у новому навчальному році цього не можна допустити.

Як повідомляли Українські Новини, першокласникам у 5 областях України не встигають закупити парти та шкільне приладдя. Також випускники ПТУ та коледжів додатково складатимуть математику або історію України.

Тим часом Гриневич пропонує виділити 25 млрд гривень у 2020 для підвищення зарплат вчителям.

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