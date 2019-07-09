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09 липня 2019, вівторок, 12:28 9
Економіка 2019-07-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
НКРЕКП хоче знизити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії

НКРЕКП хоче знизити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії

"Укренерго". Фото: slovoidilo

Національна енергетична компанія "Укренерго" рекомендує учасникам оптового ринку електричної енергії оплачувати рахунки за послуги "Укренерго" з передачі та диспетчеризації за тарифом, який діяв до 1 липня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго", передають Українські Новини.

"Через тимчасове припинення в судовому порядку дії постанов Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про встановлення тарифів "Укренрего" на 2-е півріччя 2019 року, в липні "Укренерго" буде виставляти рахунки за договорами за свої послуги за тарифом, який діяв до 1 липня. Тобто відповідно до постанови НКРЕКП від 12 грудня 2018 року №1905, якою було встановлено єдиний тариф для компанії на 3-й квартал 2019 року - 57,40 гривні/МВт-год", - йдеться в ньому.

Крім того, в рахунках з'явиться нова графа "Рекомендується до сплати", в якій рахунок виставлятиметься за новими тарифами на 2-е півріччя 2019 року, затвердженими постановами НКРЕКП №954 і №955 від 7 червня 2019 року.

"Це дасть можливість забезпечити виконання функцій, покладених на "Укренерго" на новому ринку електроенергії, а відповідно - підтримувати операційну безпеку енергосистеми. Також "Укренерго" зможе в повному обсязі виконувати свої спецзобовязання, до яких входить, зокрема, і плата "Гарантованому покупцеві" різниці між ринковою ціною електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) і за  "зеленим" тарифом і закупівля електроенергії для компенсації технологічних втрат в мережах", - підсумували в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, НКРЕКП оскаржила рішення Окружного адмінсуду Києва про призупинення тарифів "Укренерго". "Укренерго" оскаржило постанову Окружного адмінсуду Києва за тарифами компанії.

Тим часом в "Укренерго" заявляли про критичну ситуацію в енергосистемі України через спеку.

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