В Одеській області вночі палали три фури з фруктами

9 липня, в 3 години ночі на поромній переправі загорілися 3 фури з фруктами.

Як повідомляє Сайт міста Чорноморська, першим загорівся автомобіль марки Mercedes, полум'я перекинулося на 2 фури, що стояли поруч. На місце події оперативно прибули 4 пожежні машини 2 з яких були відправлені з Чорноморська. Загальна площа пожежі становила 70 кв. м

В 4.17 пожежу вдалося загасити. Постраждалих немає. На даний момент встановлюється причина займання.

Фури згоріли в Одеській області.

Нагадаємо, що під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП.