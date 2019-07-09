В Одеській області вночі палали три фури з фруктами

9 липня, в 3 години ночі на поромній переправі загорілися 3 фури з фруктами.\r\nЯк повідомляє Сайт міста Чорноморська, першим загорівся автомобіль марки Mercedes, полум'я перекинулося на 2 фури, що стояли поруч. На місце події оперативно прибули 4 пожежні машини 2 з яких були відправлені з Чорноморська. Загальна площа пожежі становила 70 кв. м\r\nВ 4.17 пожежу вдалося загасити. Постраждалих немає. На даний момент встановлюється причина займання.\r\n\r\n\r\nФури згоріли в Одеській області.\r\nНагадаємо, що під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП.