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09 липня 2019, вівторок, 11:42 13
Події 2019-07-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області вночі палали три фури з фруктами

В Одеській області вночі палали три фури з фруктами

Фури згоріли в Одеській області.
Фури згоріли в Одеській області.

9 липня, в 3 години ночі на поромній переправі загорілися 3 фури з фруктами.

Як повідомляє Сайт міста Чорноморська, першим загорівся автомобіль марки Mercedes, полум'я перекинулося на 2 фури, що стояли поруч. На місце події оперативно прибули 4 пожежні машини 2 з яких були відправлені з Чорноморська. Загальна площа пожежі становила 70 кв. м

В 4.17 пожежу вдалося загасити. Постраждалих немає. На даний момент встановлюється причина займання.

Фури згоріли в Одеській області.Фури згоріли в Одеській області.

Нагадаємо, що під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому ГАЗі після ДТП.

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