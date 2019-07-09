Евакуювали 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Евакуювали 8 липня близько 20:00 майже 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові торгових центрів на вул. Під Дубом. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

8 липня на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про мінування ТЦ.

З центру було евакуйовано 2,1 тис. чоловік.

Раніше, 17:32 надійшло повідомлення про замінування Львівської обласної клінічної лікарні, а в 14:40 - про масовий мінування об'єктів інфраструктури у Львові.

За вказаними адресами виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію.

Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.