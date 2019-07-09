підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 10:58 18
Події 2019-07-09T12:16:23+03:00
Українські Новини
Евакуювали 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Евакуювали 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Евакуювали 8 липня близько 20:00 майже 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові торгових центрів на вул. Під Дубом. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

8 липня на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про мінування ТЦ.

З центру було евакуйовано 2,1 тис. чоловік.

Раніше, 17:32 надійшло повідомлення про замінування Львівської обласної клінічної лікарні, а в 14:40 - про масовий мінування об'єктів інфраструктури у Львові.

За вказаними адресами виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію.

Ніяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.

Вирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.

Більше новин про: Мінування Евакуація

Архів
Новини
ГПУ провела слідчі дії на мисливській базі під Рівним, де відпочивав Ситник 12:55
У школи закупили 15% необхідного комп'ютерного обладнання, - Гриневич 12:44
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
Борючись з "Роттердамом +" і проти ринку, Коломойський намагався встановити контроль над конкурентами, - Трохимець 12:35
НКРЕКП хоче знизити тариф "Укренерго" на передачу електроенергії 12:28
більше новин
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
МОЗ хоче зробити більш доступними громадські туалети 15:01
Різке похолодання змусить дістати пуховики: синоптик дала прогноз на тиждень 06:00 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok