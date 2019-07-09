Евакуювали 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування ТЦ у Львові

Евакуювали 8 липня близько 20:00 майже 2,1 тис. осіб через повідомлення про замінування одного з найбільших у Львові торгових центрів на вул. Під Дубом. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n8 липня на електронну пошту Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про мінування ТЦ.\r\nЗ центру було евакуйовано 2,1 тис. чоловік.\r\nРаніше, 17:32 надійшло повідомлення про замінування Львівської обласної клінічної лікарні, а в 14:40 - про масовий мінування об'єктів інфраструктури у Львові.\r\nЗа вказаними адресами виїжджали працівники кінологічного центру, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції.\r\nПравоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію.\r\nНіяких вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.\r\nІнформація внесена до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції.\r\nВирішується питання про кваліфікацію події Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.