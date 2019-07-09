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09 липня 2019, вівторок, 10:49 10
Економіка 2019-07-09T12:00:03+03:00
Українські Новини
З початку року надходження до зведеного бюджету зросли більш ніж на 14%

З початку року надходження до зведеного бюджету зросли більш ніж на 14%

За оперативними даними Державної фіскальної служби (ДФС), у січні-червні поточного року до зведеного бюджету надійшло 528,8 млрд гривень, що на 65,8 млрд гривень, або 14,2%, більше аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться в повідомленні ДФС, передають Українські Новини.

До держбюджету забезпечено надходження 401,3 млрд гривень, що на 44,4 млрд гривень або на 12,5% більше аналогічного періоду минулого року.

До місцевих бюджетів забезпечено 127,6 млрд гривень, що на 21,4 млрд гривень або на 20,1% більше показників минулого року.

Наголошується, що в повному обсязі виконано завдання Мінфіну з податку на прибуток підприємств – 105,3% або +2,7 млрд гривень, ПДФО – 104,8% або +2,4 млрд гривень, акцизного податку – 127,3% або +1 млрд гривень, екологічного податку – 107,2% або +0,1 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за оперативною інформацією Державної казначейської служби, доходи державного бюджету в січні становили 54,5 млрд гривень.

Тим часом кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч: найстаршому - майже 100 років.

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