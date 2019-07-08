Фото дня: у Чехії показали новонароджених левенят зникаючого підвиду

Два дитинчати берберійські львів народилися в чеському зоопарку, що є довгоочікуваним доповненням до невеликої популяції рідкісних підвидів львів, які вимерли в дикій природі.\r\nПро це пише ABCnews.\r\nПара, хлопчик і дівчинка, народилися 10 травня у парку Двур Кралове. Під керівництвом матері Халіли вони зробили свої перші кроки у своєму вольєрі.\r\nІмена левенятам ще не дали.\r\nНайбільший підвид львів, який колись жив у рідній північній Африці, був повністю знищений через людськю діяльністю. Багато було вбито гладіаторами в часи Римської імперії. Пізніше їх зникненню сприяло полювання.\r\nВважається, що леви Барбари вимерли в дикій природі в 1960-х роках.\r\nЗа останніми даними, менш як 100 особин живуть у неволі.\r\nНовонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS\/David W Cerny\r\n\r\nНовонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS\/David W Cerny\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, знімок двох львів визнано найкращою натуралістичною фотографією на конкурсі в Лондоні.\r\nТим часом у Донецькій області в приватному зоопарку виявили виснаженого лева.\r\n