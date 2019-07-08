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08 липня 2019, понеділок, 21:03 27
Життя 2019-07-08T23:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Чехії показали новонароджених левенят зникаючого підвиду

Фото дня: у Чехії показали новонароджених левенят зникаючого підвиду

Новонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS/David W Cerny
Новонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS/David W Cerny

Два дитинчати берберійські львів народилися в чеському зоопарку, що є довгоочікуваним доповненням до невеликої популяції рідкісних підвидів львів, які вимерли в дикій природі.

Про це пише ABCnews.

Пара, хлопчик і дівчинка, народилися 10 травня у парку Двур Кралове. Під керівництвом матері Халіли вони зробили свої перші кроки у своєму вольєрі.

Імена левенятам ще не дали.

Найбільший підвид львів, який колись жив у рідній північній Африці, був повністю знищений через людськю діяльністю. Багато було вбито гладіаторами в часи Римської імперії. Пізніше їх зникненню сприяло полювання.

Вважається, що леви Барбари вимерли в дикій природі в 1960-х роках.

За останніми даними, менш як 100 особин живуть у неволі.

Новонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS/David W CernyНовонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS/David W Cerny

Новонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS/David W CernyНовонароджені левенята відпочивають зі своєю мамою в чеському зоопарку. Фото: REUTERS/David W Cerny

Як повідомляли Українські Новини, знімок двох львів визнано найкращою натуралістичною фотографією на конкурсі в Лондоні.

Тим часом у Донецькій області в приватному зоопарку виявили виснаженого лева.

 

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