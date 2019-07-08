Справа про вбивство Ноздровської: суд відмовив в амністії сина Россошанського

Київський апеляційний суд відмовився амністувати сина Юрія Россошанського Дмитра, засудженого до 7 років позбавлення волі за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська.

Про це Українським Новинам сказав адвокат потерпілих Андрій Руденко.

"Сьогодні суд виніс рішення і визнав законною відмову у застосуванні амністії", - сказав він.

Таким чином, суд відхилив апеляцію Россошанського і залишив в силі рішення, яким йому було відмовлено у звільненні по амністії.

При цьому суд перерахував термін засудженому за "законом Савченко".

"Йому залишилося сидіти десь 2,5 або 3 роки", - повідомив адвокат.

Россошанський розраховував на амністію, оскільки у вироку суді не було вказано, що він скоїв смертельне ДТП у стані алко-і наркозп"яніння.

Як повідомляли Українські Новини, 24 жовтня 2018 року Обухівський районний суд Київської області засудив Дмитра Россошанського до 7 років в'язниці за скоєння ДТП, в якому загинула сестра Ноздровської.

Зазначене ДТП зі смертельним результатом сталося 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області.

1 січня 2018 року труп правозахисниці Ноздровської був знайдений в річці біля Вишгорода.

Як правозахисник і юрист вона домагалася в судах кримінального покарання для Дмитра Россошанського, який збив насмерть її сестру.

8 січня 2018 року був затриманий батько засудженого - Юрій Россошанський - за підозрою у вбивстві Ноздровської.