Справа про вбивство Ноздровської: суд відмовив в амністії сина Россошанського

Київський апеляційний суд відмовився амністувати сина Юрія Россошанського Дмитра, засудженого до 7 років позбавлення волі за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула сестра вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської Світлана Сапатинська.\r\nПро це Українським Новинам сказав адвокат потерпілих Андрій Руденко.\r\n"Сьогодні суд виніс рішення і визнав законною відмову у застосуванні амністії", - сказав він.\r\nТаким чином, суд відхилив апеляцію Россошанського і залишив в силі рішення, яким йому було відмовлено у звільненні по амністії.\r\nПри цьому суд перерахував термін засудженому за "законом Савченко".\r\n"Йому залишилося сидіти десь 2,5 або 3 роки", - повідомив адвокат.\r\nРоссошанський розраховував на амністію, оскільки у вироку суді не було вказано, що він скоїв смертельне ДТП у стані алко-і наркозп"яніння.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 жовтня 2018 року Обухівський районний суд Київської області засудив Дмитра Россошанського до 7 років в'язниці за скоєння ДТП, в якому загинула сестра Ноздровської.\r\nЗазначене ДТП зі смертельним результатом сталося 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області.\r\n1 січня 2018 року труп правозахисниці Ноздровської був знайдений в річці біля Вишгорода.\r\nЯк правозахисник і юрист вона домагалася в судах кримінального покарання для Дмитра Россошанського, який збив насмерть її сестру.\r\n8 січня 2018 року був затриманий батько засудженого - Юрій Россошанський - за підозрою у вбивстві Ноздровської.