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08 липня 2019, понеділок, 13:41 25
Силові структури 2019-07-08T13:42:04+03:00
Українські Новини
Вирок вбивцям Гандзюк оскаржено

Вирок вбивцям Гандзюк оскаржено

Акція
Акція "Хто замовив Гандзюк". Фото: "Громадське"

Захист голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера оскаржив вирок 5 колишнім учасникам АТО, засудженим за вбивство виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це Українським Новинам сказав адвокат голови облради Дмитро Ільченко.

"Ми подали апеляцію в минулу п'ятницю 5 липня... Ми вважаємо, що вирок занадто м'який", - заявив він.

Крім того, захист Мангера подав апеляційну скаргу, так як вважає незаконним те, що у вироку зазначено, що нібито правоохоронцями встановлений замовник вбивства активістки.

Також захист вважає, що родичі вбитої, в тому числі батько, не мали права укладати угоду з обвинуваченими про визнання провини.

При цьому Ільченко зазначив, що апеляцію на вирок подав не тільки захист Мангера, але деякі інші учасники процесу.

Якщо б апеляції не була подана, то вирок у справі Гандзюк набув би чинності 7 липня.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня Покровський районний суд Дніпропетровської виніс вирок у справі Гандзюк.

Були засуджені 5 колишніх бійців "Української добровольчої армії", що брали участь у АТО.

Так, Сергій Торбін засуджений до 6,5 років позбавлення волі, Микита Грабчук - до 6 років, Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський - до 4 років, а Віктор Горбунов - до 3 років в'язниці.

У квітні Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Гандзюк облили сірчаною кислотою, 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

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