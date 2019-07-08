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08 липня 2019, понеділок, 12:31 43
ЗМІ 2019-07-08T15:15:02+03:00
Українські Новини
NewsOne пояснив, навіщо їм телеміст з телеканалом "Росія 1"

NewsOne пояснив, навіщо їм телеміст з телеканалом "Росія 1"

NewsOne. Фото: NewsOne
NewsOne. Фото: NewsOne

Телеканал NewsOne пояснив свої плани щодо проведення спільного телемосту "Треба поговорити" з телеканалом "Росія 1".

Про це йдеться в офіційному повідомленні телеканалу, передають Українські Новини.

"Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої і теперішньої влади продовжують бездіяти, ми вважаємо своїм журналістським боргом вийти на такий відкритий діалог між народами України і Росії. І ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру", - сказано в повідомленні.

На телеканалі заявили, що "саме телемости Познера і Донах'ю в 80-х роках започаткували спілкування між народами, які перебувають, завдяки політикам, у стані Холодної війни і сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів з Росією".

Також NewsOne пояснив ідею телемосту, як зв'язок між звичайними людьми України і Росії: без політики і без політиків.

"Крим і Донбас - це Україна. Були і будуть. І всі спроби політиків, що спекулюють, вирощують своє політичне его на темі війни, на конфронтації в суспільстві, цього разу не пройдуть. Народ України на президентських виборах сказав тверде "ні" обмеженню свободи слова", - заявили на телеканалі.

Тим часом, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО), в Україні заборонена трансляція телеканалу "Росія" як пропагандистського.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ доручили завершити перевірку юросіб для введення санкцій проти NewsOne і "112 Україна". Раніше Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку телеканалу "112 Україна".

У 2010 році в Давосі ведуча телемосту порівняла Тимошенко з героїнею "Аватара": "Ви вся така зелена".

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