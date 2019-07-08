Монетизація в дії: скільки пенсіонерів отримали готівку поштою навесні

У березні-травні акціонерне товариство "Укрпошта" виплатило 4,8 млрд гривень монетизованих субсидій пенсіонерам на оплату комунальних послуг.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти", передають Українські Новини.

"Укрпошта" в березні, квітні і травні виплатила 4,8 млрд гривень монетизованих субсидій на оплату комунальних послуг пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення", - йдеться в ньому.

Наголошується, що субсидії були виплачені понад 1 млн пенсіонерів.

Крім того, середня сума виплачених субсидій у березні-травні становила близько 1 500 гривень, максимальний середній розмір монетизованих субсидій у березні склав 9 273 гривні, у квітні - 11 062 гривні, у травні - 9 326 гривень.

Найбільша сума виплачених коштів зафіксована в Києві та Київській області - понад 504 млн гривень для майже 117 тис. пенсіонерів, Харківської області - більше 392,1 млн гривень для більш 85 тис. пенсіонерів, Львівській - понад 296,6 тис. гривень для понад 66 тис. пенсіонерів.

Як повідомляли Українські Новини, Мінінфраструктури зобов'язали відновити поштові відділення у селах з населенням менше 2 тис. жителів.

Також директор "Укрпошти" зізнався, що у нього 2 паспорти, що заборонено українським законом.

З 1 січня держава початок монетизацію субсидій.