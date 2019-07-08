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08 липня 2019, понеділок, 06:00 171
Суспільство 2019-07-08T08:26:34+03:00
Українські Новини
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше

Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше

Atlas Weekend. Фото: 24 tv
Atlas Weekend. Фото: 24 tv

Цього тижня, 9 і 12 липня, в Києві через проведення фестивалю Atlas Weekend-2019 наземний транспорт і столичний метрополітен працюватимуть на годину довше. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" на сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що роботу громадського транспорту подовжать, щоб люди без проблем дісталися додому після завершення концертів.

"Всі-ісі ставте в нагадування, що 9 і 12 липня метро працюватиме на годину довше, і вперед на кращий музичний фестиваль літа. Продовження роботи громадського транспорту пов'язане з тим, щоб люди без проблем дісталися додому після завершення концертів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, літні фестивалі в Києві набирають обертів: добірка найвідоміших.

Раніше, в 2018, Київрада виділив 3 млн гривень на фестиваль Atlas Weekend.

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