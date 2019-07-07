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07 липня 2019, неділя, 19:31 18
Події 2019-07-07T20:00:02+03:00
Українські Новини
Під Полтавою впав літак: є жертви

Під Полтавою впав літак: є жертви

Літак впав під Полтавою. Фото: ДСНС.
Літак впав під Полтавою. Фото: ДСНС.

1 людина загинула і 1 травмовано в результаті падіння легкомоторного літака в Полтавській області.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"За оперативними даними, 7 липня о 15:32 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Полтавській області надійшло повідомлення про падіння легкомоторного літака", - сказано в ньому.

У селі Плехів Оржицького району літак впав на поле пшениці, в результаті чого загинула 1 людина і 1 людину травмовано.

Загоряння не було.

Від ДСНС залучено 5 осіб особового складу і 1 одиницю техніки.

Літак впав під Полтавою. Фото: Держнс.Літак впав під Полтавою. Фото: ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня навчальний літак впав в Харківській області, пілот катапультувався.

У жовтні винищувач Су-27 впав у Вінницькій області під час виконання навчально-бойового польоту.

Пізніше стало відомо, що український військовий і нацгвардієць США загинули внаслідок падіння винищувача.

Раніше у Києві аварійно сів літак зі Львова внаслідок того, що в двигун потрапив птах.

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