Під Полтавою впав літак: є жертви

1 людина загинула і 1 травмовано в результаті падіння легкомоторного літака в Полтавській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.\r\n"За оперативними даними, 7 липня о 15:32 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Полтавській області надійшло повідомлення про падіння легкомоторного літака", - сказано в ньому.\r\nУ селі Плехів Оржицького району літак впав на поле пшениці, в результаті чого загинула 1 людина і 1 людину травмовано.\r\nЗагоряння не було.\r\nВід ДСНС залучено 5 осіб особового складу і 1 одиницю техніки.\r\nЛітак впав під Полтавою. Фото: ДСНС.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 липня навчальний літак впав в Харківській області, пілот катапультувався.\r\nУ жовтні винищувач Су-27 впав у Вінницькій області під час виконання навчально-бойового польоту.\r\nПізніше стало відомо, що український військовий і нацгвардієць США загинули внаслідок падіння винищувача.\r\nРаніше у Києві аварійно сів літак зі Львова внаслідок того, що в двигун потрапив птах.