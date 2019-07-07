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  • У Польщі перекинувся автобус з українцями: в МЗС розповіли про стан постраждалих
07 липня 2019, неділя, 19:14 62 Доповнено
Події 2019-07-07T20:03:24+03:00
Українські Новини
У Польщі перекинувся автобус з українцями: в МЗС розповіли про стан постраждалих

У Польщі перекинувся автобус з українцями: в МЗС розповіли про стан постраждалих

На території Польщі український автобус з пасажирами, який прямував у бік Влоцлава, з'їхав у кювет на відрізку автостради А4 поблизу міста Ополе. В результаті аварії поранення різного ступеня тяжкості отримали одинадцять українців, п'ятеро з яких були доставлені до лікарні.

Про це повідомляє "Польське радіо".

За інформацією видання, автобус з невідомих причин з'їхав з дороги і впав у канаву, а потім перекинувся. На момент аварії в автобусі перебувало 37 пасажирів, включаючи одну дитину. Автомагістраль була закрита на час приземлення вертольотів Повітряної служби порятунку.

За інформацією Головного управління національних доріг і автомагістралей в місті Ополе, автобус витягли з кювету. Автобус разом з двома водіями на аварійній смузі очікує прибуття буксира. Пасажири автобуса розміщені в найближчій школі.

(Новина доповнена подробицями та інформацією МЗС)

Прибувши до поліцейського відділення, 50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення з землею.

Повідомляється, що 11 осіб були доставлені до лікарень. Їхні травми не є серйозними. 5 постраждалих уже покинули медзаклади.

Повідомляється, що інцидент трапився близько 6 ранку. Водій був тверезий. У автобусі перебували 37 громадян України - 35 пасажирів і два водії.

На місце події прибув транспорт, який відвіз українських громадян до Ольшанце, звідки вони мали продовжити подорож іншим автобусом.

Разом з тим, заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив "Українській правді", що, за інформацією комендатури поліції м.Ополє, внаслідок ДТП госпіталізовано 6 громадян України.

У постраждалих українців травми середнього ступеня тяжкості. Причини ДТП встановлюються.

"Консул України підтримує контакт з медзакладом, в якому перебувають українці, та місцевою поліцією і планує виїзд до зазначеного медзакладу", - додав Кирилич.

Нагадаємо, що у Польщі в страшній ДТП загинули українці.

Перед цим у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.

Також у Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали дві українські студентки.

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