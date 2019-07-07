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07 липня 2019, неділя, 14:45 21
Силові структури 2019-07-07T17:00:02+03:00
Українські Новини
В Одесі взяли в заручники співробітницю фінустанови: зловмисника затримали

В Одесі взяли в заручники співробітницю фінустанови: зловмисника затримали

Захоплення заручників в Одесі.
Захоплення заручників в Одесі.

В Одесі, де з офіційним візитом перебуває президент України Вадимир Зеленський, зловмисник взяв в заручники співробітника фінансової установи.

Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.

"В одній з фінансових установ в Суворовському районі міста невідомий взяв в заручники співробітницю. Проводяться переговори з правопорушником. Приймаються вичерпні заходи для звільнення заручниці і затримання зловмисника", – йдеться в повідомленні.

У місті введено спецоперацію "Грім".

Пізніше правоохоронці затримали зловмисника, який взяв у заручниці співробітницю фінансової установи, повідомила в ефірі "112 Україна" речник поліції Одеської області Любов Гордієвська.

"В ході операції зловмисника затримали. Двох дівчат, які працювали у фінансовій установі, каретою швидкої відправили в медичний заклад. Зараз зловмисника доставляють в Суворовський відділ поліції для пояснень", – зазначила Гордієвська.

В поліції Одеської області додали, що зловмисник 1994 року народження. Трапилося кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій).

Захоплення заручників в Одесі.Захоплення заручників в Одесі.

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