В Одесі взяли в заручники співробітницю фінустанови: зловмисника затримали

В Одесі, де з офіційним візитом перебуває президент України Вадимир Зеленський, зловмисник взяв в заручники співробітника фінансової установи.\r\nПро це повідомили в прес-службі обласної поліції.\r\n"В одній з фінансових установ в Суворовському районі міста невідомий взяв в заручники співробітницю. Проводяться переговори з правопорушником. Приймаються вичерпні заходи для звільнення заручниці і затримання зловмисника", – йдеться в повідомленні.\r\nУ місті введено спецоперацію "Грім".\r\nПізніше правоохоронці затримали зловмисника, який взяв у заручниці співробітницю фінансової установи, повідомила в ефірі "112 Україна" речник поліції Одеської області Любов Гордієвська.\r\n"В ході операції зловмисника затримали. Двох дівчат, які працювали у фінансовій установі, каретою швидкої відправили в медичний заклад. Зараз зловмисника доставляють в Суворовський відділ поліції для пояснень", – зазначила Гордієвська.\r\nВ поліції Одеської області додали, що зловмисник 1994 року народження. Трапилося кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 3 ст. 187 (розбій).\r\nЗахоплення заручників в Одесі.