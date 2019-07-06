У Казахстані затримали сотні жителів у різних містах

У двох найбільших містах Казахстану затримані сотні людей, які брали участь у несанкціонованих акціях протесту. У центрі Алма-Ати в суботу, 6 липня, поліція затримала більш як 250 людей.

Людей затримують в різних місцях поблизу Центрального стадіону, де проходить акція, до участі в якій закликав лідер забороненого в країні руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Мухтар Аблязов, пише DW.

Ще до її початку поліція оточила територію навколо Центрального стадіону. Були закриті розташовані там Палац спорту, магазини і кафе. Як повідомляє казахстанське агентство КазТАГ, силовики грубо затримують будь-яких перехожих, в тому числі жінок, які висловлюють своє обурення. Після того, як один з незадоволених діями СОБР накинувся на поліцейського, почалися заворушення, зіткнулися кілька груп активістів і силовиків. До присутніх неодноразово виходили представники влади, які закликали їх розійтися і вказували, що мітинг не санкціонований.

У Нур-Султані також затримують людей, які беруть участь у несанкціонованому мітингу на проспекті Республіки. За даними "Інтерфаксу", кількість затриманих у столиці Казахстану становить кілька десятків. Проїжджаючі автомобілісти сигналами висловлюють підтримку активістам, яких затримують, передає КазТАГ. За його даними, на проспект Республіки стягнуті велика кількість поліцейських автобусів.

5 липня суд у Нур-Султані заарештував трьох учасників руху ДВК в рамках кримінального розслідування про участь цих осіб у діяльності екстремістської організації. Крім того, під час моніторингу соцмереж встановлені і затримані сім жителів Нур-Султана. За даними слідства, вони закликали до участі в несанкціонованих мітингах шляхом розклеювання листівок, а також в інтернеті.

У день президентських виборів у Казахстані 9 червня і після них у великих містах країни пройшла хвиля несанкціонованих акцій протесту, учасники яких закликали бойкотувати вибори, а потім - скасувати результати голосування. У МВС вважають, що мітинги організовані прихильниками ДВК з метою дестабілізації ситуації в Казахстані. 9 червня було затримано близько 500 осіб, на 400 з них були складені адміністративні протоколи, на наступний день затримано близько 200 осіб було затримано, з них на 150 складені протоколи.

Нагадаємо, Касим-Жомарт Токаєв, ставленик колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, переміг, за офіційними даними, на виборах, затьмарених затриманнями сотень людей, які вийшли на протести.

Після 30 років на посаді президента Казахстану Назарбаєв оголосив про відставку.