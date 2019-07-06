підписатися на розсилку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
06 липня 2019, субота, 20:37 23
Спорт 2019-07-06T22:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: Яскравий чемпіонат з перенесення дружин ефектно пройшов у Фінляндії

Фото дня: Яскравий чемпіонат з перенесення дружин ефектно пройшов у Фінляндії

Литовська пара – переможці чемпіонату світу по перенесенні дружин 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters
Литовська пара – переможці чемпіонату світу по перенесенні дружин 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters

На 24-му щорічному чемпіонаті світу з перенесення дружин, який традиційно проходить в Сонкаярві (Фінляндія), перемогла подружня пара з Литви Вітаутас і Нерінга Киркляускас, повідомляє сайт заходу на сторінці у соцмережі Instagram.

Відповідні ефектні фото опублікувало агентство Reuters.

Пара подолала смугу перешкод протяжністю 253,5 м за 1 хвилину 6,72 секунди.

У цьому конкурсі може брати участь будь-яка пара, незалежно від відносин, що їх пов'язують, незважаючи на назву чемпіонату.

Чемпіонат світу по перенесенні дружин 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters

Згідно з правилами чемпіонату, довжина доріжки, яку долають учасники, становить 253,5 метра , а жжінки, які беруть участь у чемпіонаті в якості вантажу, повинні бути старше 17 років і їх вага повинна становити не менше 49 кг.

Супутницю можна тримати на руках, перекинути через плече, посадити на закорки або закріпити "по-естонськи" - вниз головою, стиснувши ноги на шиї. Призом переможцю служить пивний еквівалент ваги "дружини", що переноситься. Спеціальний приз дістається власнику найкращого костюма, а також тому, хто несе найважчу даму.


Чемпіонат світу по перенесенні дружин 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via ReutersЧемпіонат світу по перенесенні дружин 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters

Як повідомляли Українські Новини, охоронець врізався обличчям в сідниці голого чоловіка на чемпіонаті з крикету в Англії. Раніше англійці провели заборонений турнір з катання сиру з гори.

Також президент Фінляндії слухав виступ своєї дружини, сидячи на сходинках.

Більше новин про: Фото дня Фінляндія турнір дружина

Архів
Новини
Понад 90% українців перейшли в режим економії: на чому заощаджують більше всього 21:59
Церемонія хрещення Арчі, сина принца Гаррі і Меган. Фото: instagram.com/sussexroyal/
У Британії принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій 21:40
У Казахстані затримали сотні жителів у різних містах 21:02
Литовська пара – переможці чемпіонату світу по перенесенні дружин 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters
Фото дня: Яскравий чемпіонат з перенесення дружин ефектно пройшов у Фінляндії 20:37
ОБСЄ схвалила резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного і Азовського морів, - Чубаров 20:31
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі 21:32
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
В Офісі Президента відреагували на прохання про захист іноземних інвесторів 09:33
більше новин
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі 15:46
МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через недружні висловлювання Сійярто 23:15
У червні міжнародні резерви збільшилися до $20,6 млрд 16:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok