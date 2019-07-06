На 24-му щорічному чемпіонаті світу з перенесення дружин, який традиційно проходить в Сонкаярві (Фінляндія), перемогла подружня пара з Литви Вітаутас і Нерінга Киркляускас, повідомляє сайт заходу на сторінці у соцмережі Instagram.

Відповідні ефектні фото опублікувало агентство Reuters.

Пара подолала смугу перешкод протяжністю 253,5 м за 1 хвилину 6,72 секунди.

У цьому конкурсі може брати участь будь-яка пара, незалежно від відносин, що їх пов'язують, незважаючи на назву чемпіонату.

Згідно з правилами чемпіонату, довжина доріжки, яку долають учасники, становить 253,5 метра , а жжінки, які беруть участь у чемпіонаті в якості вантажу, повинні бути старше 17 років і їх вага повинна становити не менше 49 кг.

Супутницю можна тримати на руках, перекинути через плече, посадити на закорки або закріпити "по-естонськи" - вниз головою, стиснувши ноги на шиї. Призом переможцю служить пивний еквівалент ваги "дружини", що переноситься. Спеціальний приз дістається власнику найкращого костюма, а також тому, хто несе найважчу даму.



Чемпіонат світу по перенесенні дружин 2019. Lehtikuva/Timo Hartikainen via Reuters

Як повідомляли Українські Новини, охоронець врізався обличчям в сідниці голого чоловіка на чемпіонаті з крикету в Англії. Раніше англійці провели заборонений турнір з катання сиру з гори.

Також президент Фінляндії слухав виступ своєї дружини, сидячи на сходинках.