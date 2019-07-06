Токсичні гусениці напали на Західну Європу через теплу зиму і весну

Німеччина, Голландія та інші європейські країни борються з нашестям гусениць дубових похідних шовкопрядів. Волоски на їхньому тілі токсичні для людини і можуть викликати алергічну реакцію або роздратування шкіри, повідомляє "Російська служба BBC".

Оскільки нинішні зима і весна в Європі були теплими, цих гусениць виявилося надзвичайно багато.

До кінця липня ці гусениці перетворяться в метеликів, нешкідливих для людини.

У бельгійському місті Лувен місцевим пожежним довелося знищити гніздо цих отруйних гусениць перед початком рок-концерту.

Нашестя гусениць особливо відчувається в Рурі - густонаселеному районі Німеччини. Там були закриті деякі школи і парки, з тим, щоб дати фахівцям знищити гнізда гусениць в дубових деревах.

Ці гусениці, довжиною в 2-3 сантиметри, вечорами просуваються довгою вервечкою до верхівки дерева, що може завдати йому відчутної шкоди, оскільки вони вважають за краще харчуватися листям, що лише з'явилося.

У кожної гусениці, що підрослав, налічується до 700 тисяч ворсинок, які, випадаючи, можуть досить далеко розноситися вітром.

Парк Фреденбаумпарк в Дортмунді був закритий для відвідувачів на три тижні, оскільки з'ясувалося, що гусениці захопили не менше 500 дерев.

Менеджер парку Франк Дарчіа заявив, що в порівнянні з минулим роком нашестя гусениць має значно масштабніший характер.

Команди, одягнені в комбінезони хімзахисту, підіймаються до вершини дерева за допомогою пожежних сходів і знищують гнізда гусениць за допомогою паяльних ламп або пилососів.

У Нідерландах також відзначається різке в порівнянні з минулим роком збільшення числа цих гусениць.

Гусениці також окупували практично весь Люксембург. Місцева влада попереджає жителів бути обережними.

Гусениці дубових похідних шовкопрядів також простягали на Корсиці і в деяких частинах Англії, в тому числі і в одному з районів Лондона.

Навалі піддалися також окремі регіони Іспанії.

Є й інші види похідних гусениць, наприклад ті, хто вважає за краще листя середземноморської сосни.

Волоски цих гусениць можуть поширюватися вітром, а оскільки вони токсичні для людей, то контакт з волосинками може призвести до корости, подразнення очей, кашлю і алергічної реакції.

Також небезпечно для здоров'я торкатися гнізд цих гусениць.

Гусениці також небезпечні для собак.

У цих личинок є природні вороги, серед яких паразити, а також деякі види жуків. Птахи, за рідкісним винятком, воліють триматися від похідних шовкопрядів подалі.

Сайти муніципалітетів в Німеччині пропонують наступні поради:

Ретельно прати і мити одяг та інші предмети, які виявилися в контакті з ворсинками гусениць

Прийняти душ і ретельно вимитися, включаючи волосся

Якщо у вас виникло подразнення шкіри або ж стало важко дихати, звертайтеся за медичною допомогою

Якщо волоски гусениць видно на вашому тілі, від них можна позбутися за допомогою клейкої стрічки.

Як повідомляли Українські Новини, під Запоріжжям на село напали гусениці. Також в Лондоні розплодилися гусениці, що викликають астму і блювоту.

Раніше на митниці в лондонському аеропорту конфіскували майже 100 кг сушених гусениць.