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06 липня 2019, субота, 14:51 25
Життя 2019-07-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
Токсичні гусениці напали на Західну Європу через теплу зиму і весну

Токсичні гусениці напали на Західну Європу через теплу зиму і весну

Гусениця. Фото: pixabay
Гусениця. Фото: pixabay

Німеччина, Голландія та інші європейські країни борються з нашестям гусениць дубових похідних шовкопрядів. Волоски на їхньому тілі токсичні для людини і можуть викликати алергічну реакцію або роздратування шкіри, повідомляє "Російська служба BBC".

Оскільки нинішні зима і весна в Європі були теплими, цих гусениць виявилося надзвичайно багато.

До кінця липня ці гусениці перетворяться в метеликів, нешкідливих для людини.

У бельгійському місті Лувен місцевим пожежним довелося знищити гніздо цих отруйних гусениць перед початком рок-концерту.

Нашестя гусениць особливо відчувається в Рурі - густонаселеному районі Німеччини. Там були закриті деякі школи і парки, з тим, щоб дати фахівцям знищити гнізда гусениць в дубових деревах.

Ці гусениці, довжиною в 2-3 сантиметри, вечорами просуваються довгою вервечкою до верхівки дерева, що може завдати йому відчутної шкоди, оскільки вони вважають за краще харчуватися листям, що лише з'явилося.

У кожної гусениці, що підрослав, налічується до 700 тисяч ворсинок, які, випадаючи, можуть досить далеко розноситися вітром.

Парк Фреденбаумпарк в Дортмунді був закритий для відвідувачів на три тижні, оскільки з'ясувалося, що гусениці захопили не менше 500 дерев.

Менеджер парку Франк Дарчіа заявив, що в порівнянні з минулим роком нашестя гусениць має значно масштабніший характер.

Команди, одягнені в комбінезони хімзахисту, підіймаються до вершини дерева за допомогою пожежних сходів і знищують гнізда гусениць за допомогою паяльних ламп або пилососів.

У Нідерландах також відзначається різке в порівнянні з минулим роком збільшення числа цих гусениць.

Гусениці також окупували практично весь Люксембург. Місцева влада попереджає жителів бути обережними.

Гусениці дубових похідних шовкопрядів також простягали на Корсиці і в деяких частинах Англії, в тому числі і в одному з районів Лондона.

Навалі піддалися також окремі регіони Іспанії.

Є й інші види похідних гусениць, наприклад ті, хто вважає за краще листя середземноморської сосни.

Волоски цих гусениць можуть поширюватися вітром, а оскільки вони токсичні для людей, то контакт з волосинками може призвести до корости, подразнення очей, кашлю і алергічної реакції.

Також небезпечно для здоров'я торкатися гнізд цих гусениць.

Гусениці також небезпечні для собак.

У цих личинок є природні вороги, серед яких паразити, а також деякі види жуків. Птахи, за рідкісним винятком, воліють триматися від похідних шовкопрядів подалі.

Сайти муніципалітетів в Німеччині пропонують наступні поради:

  • Ретельно прати і мити одяг та інші предмети, які виявилися в контакті з ворсинками гусениць
  • Прийняти душ і ретельно вимитися, включаючи волосся
  • Якщо у вас виникло подразнення шкіри або ж стало важко дихати, звертайтеся за медичною допомогою
  • Якщо волоски гусениць видно на вашому тілі, від них можна позбутися за допомогою клейкої стрічки.

Як повідомляли Українські Новини, під Запоріжжям на село напали гусениці. Також в Лондоні розплодилися гусениці, що викликають астму і блювоту.

Раніше на митниці в лондонському аеропорту конфіскували майже 100 кг сушених гусениць.

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