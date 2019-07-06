Токсичні гусениці напали на Західну Європу через теплу зиму і весну

Німеччина, Голландія та інші європейські країни борються з нашестям гусениць дубових похідних шовкопрядів. Волоски на їхньому тілі токсичні для людини і можуть викликати алергічну реакцію або роздратування шкіри, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nОскільки нинішні зима і весна в Європі були теплими, цих гусениць виявилося надзвичайно багато.\r\nДо кінця липня ці гусениці перетворяться в метеликів, нешкідливих для людини.\r\nУ бельгійському місті Лувен місцевим пожежним довелося знищити гніздо цих отруйних гусениць перед початком рок-концерту.\r\nНашестя гусениць особливо відчувається в Рурі - густонаселеному районі Німеччини. Там були закриті деякі школи і парки, з тим, щоб дати фахівцям знищити гнізда гусениць в дубових деревах.\r\nЦі гусениці, довжиною в 2-3 сантиметри, вечорами просуваються довгою вервечкою до верхівки дерева, що може завдати йому відчутної шкоди, оскільки вони вважають за краще харчуватися листям, що лише з'явилося.\r\nУ кожної гусениці, що підрослав, налічується до 700 тисяч ворсинок, які, випадаючи, можуть досить далеко розноситися вітром.\r\nПарк Фреденбаумпарк в Дортмунді був закритий для відвідувачів на три тижні, оскільки з'ясувалося, що гусениці захопили не менше 500 дерев.\r\nМенеджер парку Франк Дарчіа заявив, що в порівнянні з минулим роком нашестя гусениць має значно масштабніший характер.\r\nКоманди, одягнені в комбінезони хімзахисту, підіймаються до вершини дерева за допомогою пожежних сходів і знищують гнізда гусениць за допомогою паяльних ламп або пилососів.\r\nУ Нідерландах також відзначається різке в порівнянні з минулим роком збільшення числа цих гусениць.\r\nГусениці також окупували практично весь Люксембург. Місцева влада попереджає жителів бути обережними.\r\nГусениці дубових похідних шовкопрядів також простягали на Корсиці і в деяких частинах Англії, в тому числі і в одному з районів Лондона.\r\nНавалі піддалися також окремі регіони Іспанії.\r\nЄ й інші види похідних гусениць, наприклад ті, хто вважає за краще листя середземноморської сосни.\r\nВолоски цих гусениць можуть поширюватися вітром, а оскільки вони токсичні для людей, то контакт з волосинками може призвести до корости, подразнення очей, кашлю і алергічної реакції.\r\nТакож небезпечно для здоров'я торкатися гнізд цих гусениць.\r\nГусениці також небезпечні для собак.\r\nУ цих личинок є природні вороги, серед яких паразити, а також деякі види жуків. Птахи, за рідкісним винятком, воліють триматися від похідних шовкопрядів подалі.\r\nСайти муніципалітетів в Німеччині пропонують наступні поради:\r\n\r\nРетельно прати і мити одяг та інші предмети, які виявилися в контакті з ворсинками гусениць\r\nПрийняти душ і ретельно вимитися, включаючи волосся\r\nЯкщо у вас виникло подразнення шкіри або ж стало важко дихати, звертайтеся за медичною допомогою\r\nЯкщо волоски гусениць видно на вашому тілі, від них можна позбутися за допомогою клейкої стрічки.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Запоріжжям на село напали гусениці. Також в Лондоні розплодилися гусениці, що викликають астму і блювоту.\r\nРаніше на митниці в лондонському аеропорту конфіскували майже 100 кг сушених гусениць.