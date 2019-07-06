На початку липня ціни на автогаз на заправках впали

У понеділок-п'ятницю, 1-5 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,3% з 13,21 до 13,17 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 1,05% з 13,31 гривень/літр.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 1-5 липня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 5 липня Середня ціна на 1 липня 5 липня в % на 1 липня СПБТ 13,17 13,21 99,70

Нагадаємо, водіїв попередили про можливий дефіцит і подорожчання палива.

На початку травня, на заправках України ціни на дизпаливо і бензин зросли.

Раніше ціни на пальне в Україні знизилися. Бензини і дизпаливо за місяць подешевшали на 10-17 копійок, автогаз – на 34. Економісти спрогнозували ціни на паливо в липні.