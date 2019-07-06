На початку липня ціни на автогаз на заправках впали

У понеділок-п'ятницю, 1-5 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,3% з 13,21 до 13,17 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 1,05% з 13,31 гривень\/літр.\r\nНайвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 1-5 липня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 5 липня\r\nСередня ціна на 1 липня\r\n5 липня в % на 1 липня\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n13,17\r\n13,21\r\n99,70\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, водіїв попередили про можливий дефіцит і подорожчання палива.\r\nНа початку травня, на заправках України ціни на дизпаливо і бензин зросли.\r\nРаніше ціни на пальне в Україні знизилися. Бензини і дизпаливо за місяць подешевшали на 10-17 копійок, автогаз – на 34. Економісти спрогнозували ціни на паливо в липні.