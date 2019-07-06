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06 липня 2019, субота, 11:46 4
Події 2019-07-06T12:00:26+03:00
Українські Новини
На Закарпатті п'яний водій Mitsubishi на смерть збив 11-річну дівчинку

На Закарпатті п'яний водій Mitsubishi на смерть збив 11-річну дівчинку

Смертельне ДТП на Закарпатті. Фото: mukachevo.net
Смертельне ДТП на Закарпатті. Фото: mukachevo.net

На Закарпатті п'яний водій Mitsubishi на смерть переїхав 11-річну дівчинку. Смертельна ДТП сталася в с. М. Добронь Ужгородського району.

Як повідомляє Мукачево.net з посиланням на поліцію Закарпаття, вчора,

5 липня, близько 19-ої год, водій «Mitsubishi Outlander», рухаючись по вул. Головній в с. М.Добронь у напрямку Мукачева, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, наїхав на 11-річну дівчинку, яка там гралася.

Від отриманих травм дитина, загинула на місці події. правоохоронці з'ясували, що 35-річний мешканець с. Червоне, перебував за кермом Mitsubishi у стані алкогольного сп‘яніння.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками).

Водія автівки затримано, сьогодні вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо, в той же день жінка впала з мопеда і її переїхала вантажівка під Києвом.

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