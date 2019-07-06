На Закарпатті п'яний водій Mitsubishi на смерть збив 11-річну дівчинку

На Закарпатті п'яний водій Mitsubishi на смерть переїхав 11-річну дівчинку. Смертельна ДТП сталася в с. М. Добронь Ужгородського району.\r\nЯк повідомляє Мукачево.net з посиланням на поліцію Закарпаття, вчора,\r\n5 липня, близько 19-ої год, водій «Mitsubishi Outlander», рухаючись по вул. Головній в с. М.Добронь у напрямку Мукачева, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, наїхав на 11-річну дівчинку, яка там гралася.\r\nВід отриманих травм дитина, загинула на місці події. правоохоронці з'ясували, що 35-річний мешканець с. Червоне, перебував за кермом Mitsubishi у стані алкогольного сп‘яніння.\r\nЗа фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками).\r\nВодія автівки затримано, сьогодні вирішуватиметься питання щодо повідомлення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Слідство триває.\r\nНагадаємо, в той же день жінка впала з мопеда і її переїхала вантажівка під Києвом.