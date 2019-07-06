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06 июля 2019, суббота, 08:45 1504
Происшествия 2019-07-06T08:45:59+03:00
Українські Новини
Женщина упала с мопеда и ее переехал грузовик под Киевом

Женщина упала с мопеда и ее переехал грузовик под Киевом

В селе Хотяновка, которое расположено в Вышгородском районе Киева, произошло смертельное ДТП с участием фуры DAF и мопеда. К сожалению, от полученных травм женщина с кончалась на месте.

Авария случилась 5 июля около 19:20. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По предварительной информации, фура и мопед, за рулем которого находилась женщина, ехали в попутном направлении, в сторону села Новоселки. Во время движения женщина начала обгонять грузовик по правой стороне.

При совершении маневра женщина 1949 года рождения потеряла управление и упала. К сожалению, она залетела под колеса грузовика, который ее переехал. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Смертельное ДТП под Киевом. Фото: ИнформаторСмертельное ДТП под Киевом. Фото: Информатор

Стоит отметить, что на участке дороги, где произошло ДТП, для проезда в каждом направлении доступно по одной полосе. Также в этом месте закрытый поворот, где обгон категорически запрещен. Что именно произошло и полный механизм аварии будут выяснять правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. На время работы полицейских движение на данном участке дороги было затруднено.

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