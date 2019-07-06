Зеленський призначив львівським губернатором Мальського

Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації адвоката Маркіяна Мальського. Про це йдеться в указі Президента №490\/2019 від 5 липня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Маркіяна Мальського Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації", - йдеться в ньому.\r\nУказом №489\/2019 Зеленський звільнив Ростислава Замлынского з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Львівської обласної госуадминистрации.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації.