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06 липня 2019, субота, 10:57 25
Політика 2019-07-06T12:06:26+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив львівським губернатором Мальського

Зеленський призначив львівським губернатором Мальського

Маркіян Мальський. Фото: lviv.depo.ua
Маркіян Мальський. Фото: lviv.depo.ua

Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації адвоката Маркіяна Мальського. Про це йдеться в указі Президента №490/2019 від 5 липня, передають Українські Новини.

"Призначити Маркіяна Мальського Маркіяновича головою Львівської обласної державної адміністрації", - йдеться в ньому.

Указом №489/2019 Зеленський звільнив Ростислава Замлынского з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Львівської обласної госуадминистрации.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розглядає 3 кандидатури на посаду голови Львівської обладміністрації.

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