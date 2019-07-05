Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі

Фото кота, який спостерігає за феєрверками на честь Дня незалежності США, підкорило користувачів мережі.

Фото було оприлюднено на розважальному сервісі Reddit.

"Між тим, поки собаки по всій країні (США) ховаються під ліжками..." - йдеться у підписі до фото.

Під фото жителі США активно обговорюють поведінку своїх тварин під час святкувань. Більшість зазначили, що їхні домашні улюбленці воліють ховатися під ліжками.

"О, чувак, моє кошеня не було задоволене феєрверком. Воно сховалося в шафі для білизни, і як тільки я повернувся додому, воно вийшло, щоб заричати і "захистити мене від гучних шумів", - розповів один з користувачів мережі.

"4 липня і переддень Нового року - це дві ночі в році, коли собаки і кішки, які воювали протягом усього року, об'єднують лапи і стискаються разом для комфорту під предметом меблів", - йдеться в ще одному коментарі до фото.

Але є і коти, які ніяк не відреагували на феєрверки.

"Ха-ха! Мій кіт був байдужий до всього цього. Їжа важливіше. Який феєрверк?" - розповів один з жителів США.

Зазначимо, в День незалежності США у Вашингтоні пустили найдовші за тривалістю салюти в історії міста. Їх вартість також рекордна - в 10 разів вища ніж ціна традиційного шоу, повідомляє "Голос Америки".

Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats

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