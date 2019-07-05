підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 липня 2019, пʼятниця, 21:32 16
Життя 2019-07-05T22:30:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі

Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі

Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats

Фото кота, який спостерігає за феєрверками на честь Дня незалежності США, підкорило користувачів мережі.

Фото було оприлюднено на розважальному сервісі Reddit.

"Між тим, поки собаки по всій країні (США) ховаються під ліжками..." - йдеться у підписі до фото.

Під фото жителі США активно обговорюють поведінку своїх тварин під час святкувань. Більшість зазначили, що їхні домашні улюбленці воліють ховатися під ліжками.

"О, чувак, моє кошеня не було задоволене феєрверком. Воно сховалося в шафі для білизни, і як тільки я повернувся додому, воно вийшло, щоб заричати і "захистити мене від гучних шумів", - розповів один з користувачів мережі.

"4 липня і переддень Нового року - це дві ночі в році, коли собаки і кішки, які воювали протягом усього року, об'єднують лапи і стискаються разом для комфорту під предметом меблів", - йдеться в ще одному коментарі до фото.

Але є і коти, які ніяк не відреагували на феєрверки.

"Ха-ха! Мій кіт був байдужий до всього цього. Їжа важливіше. Який феєрверк?" - розповів один з жителів США.

Зазначимо, в День незалежності США у Вашингтоні пустили найдовші за тривалістю салюти в історії міста. Їх вартість також рекордна - в 10 разів вища ніж ціна традиційного шоу, повідомляє "Голос Америки".

Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/catsКіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats

Як повідомляли Українські Новини, вчені довели, що домашні коти переймають риси своїх господарів.

Крім того, вчені розповіли, що кішки вміють передбачати зміни в погоді.

Більше новин про: Фото дня кіт День Незалежності США

Архів
Новини
ДБР почало розслідувати, як Порошенко зняв $34 млн готівкою після інавгурації Зеленського 22:05
Кіт, який спостерігає за феєрверком. Фото: rеddit.com/r/cats
Фото дня: кіт, який спостерігає за феєрверком, став зіркою мережі 21:32
В катастрофі судна в Чорному морі загинули 2 людини 21:09
В УПЦ заявили, що через мат людина впускає в життя нечисту силу 20:47
Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, – Володимир Гройсман 20:28
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
більше новин
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі 15:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok