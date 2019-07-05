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05 липня 2019, пʼятниця, 19:54 14
Силові структури 2019-07-05T20:34:51+03:00
Українські Новини
Віце-прем'єр-міністра запідозрили в привласненні бюджетних грошей у Вінницькій області

Віце-прем'єр-міністра запідозрили в привласненні бюджетних грошей у Вінницькій області

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм привласнення бюджетних коштів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним з віце-прем'єр-міністрів.

Про це йдеться в повідомленні СБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Прізвище віце-прем'єра не вказується.

"Оперативники спецслужби встановили, що чиновник Кабміну лобіював призначення на посади керівників комунальних підприємств довірених осіб. Вони, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з приватними підприємцями, які також підконтрольні віце-прем'єр-міністру, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території області", – йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, підозрювані вносили до актів виконаних робіт неправдиві дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали та заробітної плати працівників, фіктивно оформлених на підприємствах.

Співробітники СБУ провели ряд санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях комунальних підприємств і комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві.

Під час обшуків правоохоронці виявили документацію і комп'ютерну техніку з матеріалами, які підтверджують факти оформлення фіктивних накладних на придбані матеріали через комерційні структури, завищення кількості робітників, які нібито працювали на об'єктах реконструкції у Вінниці, використання техніки і працівників комунальних підприємств без укладання відповідних договорів.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР запідозрило 20 детективів НАБУ у привласненні 38 млн гривень зарплати.

прокуратура повідомила про підозру заступнику мера Черкас та заступнику начальника одного з департаментів Черкаської міської ради у привласненні 3 млн гривень державних коштів.

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