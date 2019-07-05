підписатися на розсилку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 липня 2019, пʼятниця, 20:07 8
Спорт 2019-07-05T20:15:48+03:00
Українські Новини
Світоліна перемогла Марію Саккари і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону

Світоліна перемогла Марію Саккари і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону

Еліна Світоліна. Фото: @Wimbledon
Еліна Світоліна. Фото: @Wimbledon

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить виступи на Вімблдоні. Перша ракетка України у третьому колі обіграла Марію Саккарі з Греції.

Матч тривав більш як дві години, а тенісистки зіграли всі три гейми. При цьому в другому з них довелося грати тай-брейк, пише "24 спорт".

Світоліна стартувала не дуже вдало, поступаючись 1:3. Але після цього виграла п'ять геймів поспіль і виграла 6:3.

Світоліна програвала 1:3 і на початку другого сету. Але знову зуміла переломити хід поєдинку. Але цього разу виграти не зуміла. В одинадцятому геймі вона двічі не зуміла реалізувати матч-пойнт, тому все вирішувалося на тай-брейку. А там вже Саккарі без проблем перемогла.

Але вже в третьому сеті Світоліна вирішила не віддавати початок суперниці. Тому цього разу вже вона була 3:1 попереду. А у восьмому геймі з п'ятої спроби таки реалізувала матч-пойнт.

Еліна Світоліна – Марія Саккарі 2:1 (6:3, 6:7(1), 6:2)

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею пари Петра Мартіч – Даніель Роуз Коллінз.

Нагадаємо, в травні Світоліна перемогла дев'ятикратну чемпіонку Grand Slam.

Раніше через травму Світоліна програла у півфіналі Індіан-Уеллса канадці.

 

Більше новин про: теніс Еліна Світоліна Вімблдон

Архів
Новини
Новий ринок електроенергії працює, тарифи на електроенергію не виросли, – Володимир Гройсман 20:28
Еліна Світоліна. Фото: @Wimbledon
Світоліна перемогла Марію Саккари і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону 20:07
Віце-прем'єр-міністра запідозрили в привласненні бюджетних грошей у Вінницькій області 19:54
У Чорному морі перекинувся прогулянковий теплохід, є зниклі безвісти 19:36
Нардеп Микитась розповів свою версію, навіщо він вдарив голову територіальної громади 19:21
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
СБУ затримала і суд заарештував екс-начальника ППО бригади ДНР 15:09
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець 15:01
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків 12:33
більше новин
Генпрокуратура просить суд заарештувати майно Ющенка 11:04
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом 10:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok