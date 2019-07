Світоліна перемогла Марію Саккари і вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону

Матч тривав більш як дві години, а тенісистки зіграли всі три гейми. При цьому в другому з них довелося грати тай-брейк, пише "24 спорт".

Світоліна стартувала не дуже вдало, поступаючись 1:3. Але після цього виграла п'ять геймів поспіль і виграла 6:3.

Світоліна програвала 1:3 і на початку другого сету. Але знову зуміла переломити хід поєдинку. Але цього разу виграти не зуміла. В одинадцятому геймі вона двічі не зуміла реалізувати матч-пойнт, тому все вирішувалося на тай-брейку. А там вже Саккарі без проблем перемогла.

Але вже в третьому сеті Світоліна вирішила не віддавати початок суперниці. Тому цього разу вже вона була 3:1 попереду. А у восьмому геймі з п'ятої спроби таки реалізувала матч-пойнт.

Еліна Світоліна – Марія Саккарі 2:1 (6:3, 6:7(1), 6:2)

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє з переможницею пари Петра Мартіч – Даніель Роуз Коллінз.

