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05 липня 2019, пʼятниця, 17:58 18
Кабмін 2019-07-05T18:10:56+03:00
Українські Новини
МОЗ передумало проводити тендер розширення Інституту раку за 2,5 млрд гривень

МОЗ передумало проводити тендер розширення Інституту раку за 2,5 млрд гривень

Державне підприємство "Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров'я України" скасував тендер на реконструкцію і розширення Національного інституту раку з очікуваною вартістю 2,461 млрд гривень.

Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер був скасований на виконання рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету україни з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Підстава - неможливість усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Раніше заявки на участь у тендері подали 3 компанії: "Ріола-Модуль лтд" (Київська область), "Аліас Інвест Груп" (Київ) і ТОВ "АБК "Буд Монтаж" (Київ).

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань проводило обшуки в Міністерстві охорони здоров'я.

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