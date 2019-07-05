МОЗ передумало проводити тендер розширення Інституту раку за 2,5 млрд гривень

Державне підприємство "Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров'я України" скасував тендер на реконструкцію і розширення Національного інституту раку з очікуваною вартістю 2,461 млрд гривень.

Про це свідчить інформація, оприлюднена в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер був скасований на виконання рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету україни з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Підстава - неможливість усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.

Раніше заявки на участь у тендері подали 3 компанії: "Ріола-Модуль лтд" (Київська область), "Аліас Інвест Груп" (Київ) і ТОВ "АБК "Буд Монтаж" (Київ).

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань проводило обшуки в Міністерстві охорони здоров'я.