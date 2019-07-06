Як не перетворити їжу на отруту: що потрібно знати про харчування влітку

Іноді нам хочеться поласувати шкідливою їжею, такою як піца, хот-доги, шаурма. Але влітку не бажано їсти таку їжу, так як вона довго перетравлюється і викликає процес тепла в організмі і так у спекотне літо.

Їжа в закладах може містити приховані трансжири, які знаходяться в:

смажених стравах (картопля-фрі, пончики);

хлібобулочні вироби (печиво, торти);

напівфабрикатах (котлети, піца, рибні палички, тісто);

фасованих продуктах (чіпси, сухарики, майонез, попкорн).

Не завжди можна проконтролювати кількість солі, цукру, розміри порції. Також не відомо в яких умовах було приготовлено страву. Тому краще всього - домашнє харчування.

Кращі способи приготування їжі - це готування на пару, в мікрохвильовій печі або тушкування. Якщо потрібно що-небудь посмажити - час приготування і темпераура повинні бути мінімальними. Смажити краще на оливковому або вершковому маслі.

Харчування в колі близьких людей об'єднує. Саме вдома формуються уявлення дітей про здорове харчування і приготуванні їжі. Діти вчаться харчової поведінки, спостерігаючи за дорослими. Батьки повинні подавати приклад дітям - важко змусити дитину їсти броколі, коли сам вечеряєш картоплею фрі. Дітям слід пояснити, з чого складається раціон, як читати етикетки і швидко готувати корисну їжу. Приготування їжі разом - це хороший спосіб розважити дітей і провести час разом.

Також перевага приготовленої їжі будинку в тому, що її можна взяти з собою на роботу і не чекати обідньої перерви, страждаючи від голоду.

Домашня їжа вберігає від ризиків харчових отруєнь, що особливо актуально влітку.

Можна поїсти в будь-який час, коли зголоднів. Можна поділити їжу на кілька прийомів їжі. Це хороша можливість заощадити чимало грошей.

Якщо немає можливості готувати вдома і брати з собою, потрібно обідати весь час в одному перевіреному місці.

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