В ЄС будуть обмежувати мовлення телеканалів, які пропагують ненависть

В Люксембурзі суд Євросоюзу ухвалила рішення дозволити країнам ЄС обмежувати роботу тих телеканалів, у трансляції яких є пропаганда ненависті. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Країни Євросоюзу можуть обмежувати роботу телеканалів, на яких присутня пропаганда ненависті, переводячи їх на мовлення виключно на платній основі", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що рішення було прийнято вчора, 4 липня, у справі про рішення Литовської комісії з радіо і телебачення, яка в травні 2016 року зобов'язала ретрансляторів на один рік перевести російськомовний телеканал NTV Mir Lithuania в пакет програм, доступних тільки після внесення додаткової плати.

На думку литовської сторони, телеканал поширював дезінформацію і пропагував ворожнечу і ненависть в своєму ефірі. Зокрема, як було встановлено, в ефірі телеканалу лунали оцінки, згідно з якими у Литві владою нібито проводиться неонацистська внутрішня політика, яка загрожує російським національним меншинам.

Холдинг Baltic Media Alliance, який здійснює мовлення телеканалу, звернувся в адміністративний суд Вільнюса з вимогою анулювати рішення комісії. На думку позивача, воно порушувало директиву Євросоюзу про аудіовізуальні медіа-послуги. В свою чергу суд у Вільнюсі попросив Люксембург роз'яснити, чи підпадає позиція литовської комісії під директиву.

Суд ЄС визнав, що рішення комісії слугує підтримання громадського порядку. При цьому трансляція передачі телеканалу, яка викликала претензії Вільнюса, не буде припинена або заборонена. Вона буде доступна користувачам, які сплатили відповідний пакет.

Як повідомляли Українські Новини, в Латвії заборонили телеканал "Росія" через розпалювання ненависті до України.

Раніше Facebook оштрафували на 2 мільйони євро за поширення фейкових новин і ненависті.