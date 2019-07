Найкращі прем'єри серіалів в липні

Світ коноіндустрії постійно розвивається, сценаристи і режисери хочуть дивувати своїх глядачів несподіваними поворотами і неординарними рішеннями. BBC Culture склали рейтинг нових сезонів серіалів в липні, прем'єру яких не варто пропускати.

Дуже дивні справи (Stranger Things)

"Дуже дивні справи". Фото: Netflix

Минуло два роки з того моменту, як закінчився другий сезон. Шанувальники науково-фантастичного трилера вже втомилися чекати.



Творці серіалу обіцяють, що новий сезон буде ще більш таємничим та кумедним.



Події відбуватимуться в 1985 році. Зловісні темні сили поки не збираються залишати заховане в лісах містечко Хокінс. Більш того, вони трансформуються в щось нове і більш небезпечне. Щоб врятувати себе, друзям доведеться об'єднатися.



Прем'єра 4 липня на Netflix.

Пацани (The Boys)

"Пацани". Фото: Amazon Prime Video

У центрі оповідання - спеціальний загін ЦРУ, завдання якого чинити опір сімці - відомим супергероям світу. Хоча методи, якими загін боротиметься з супергероями, далеко не завжди будуть чесними.



Прем'єра 26 липня на Amazon Prime Video.

Полдарк (Poldark)



"Полдарк". Фото: BBC One



Росс (Ейдан Тернер) і Демельза (Елеонора Томлінсон) повертаються в п'ятому і останньому сезоні історичної британської драми.



Після трагічних подій останньої серії, Росс вирішує відступитися від Вестмінстера і приділити більше часу людям, яких він любить.

Проте, коли старий друг звертається до нього по допомогу, Росс змушений знову кинути виклик установі.

Прем'єра в липні на BBC One.

Помаранчевий — хіт сезону (Orange Is the New Black)



"Помаранчевий - хіт сезону". Фото: Netflix

Американський комедійно-драматичний серіал про жіночу в'язницю, що здобув високу оцінку критиків, також завершується цього року.

В останній частині головна героїня Пайпер Чепман (Тейлор Шиллінг) намагається влитися в життя нью-йоркського середнього класу після дострокового звільнення.

Але чи впорається вона з цим без своєї колишньої дівчини Алекс?

Вероніка Марс (Veronica Mars)

"Вероніка Марс". Фото: Hulu

За п'ять років після виходу неонуарної комедії про дівчинку-підлітка, яка допомагає своєму батькові розслідувати кримінальні злочини, шанувальники серіалу побачать його продовження.

В новому сезоні серіалу, який прославив ім'я акторки Крістен Белл, головна героїня продовжує свою детективну кар'єру.

Після вибуху в заможному каліфорнійському містечку родина однієї з жертв наймає Вероніку розслідувати обставини загибелі їхнього сина.



Прем'єра 26 липня на Hulu.

Брудні гроші (Dark Mon£y)



"Брудні гроші". Фото: BBC One

Герої британського мінісеріалу "Брудні гроші" - пересічна робітнича родина з Лондона. Їхній молодший син Айзек нещодавно знявся в головній ролі у голлівудському блокбастері.

Проте, повернувшись додому, він відкриває родині страшну таємницю - під час зйомок він зазнав сексуальних домагань від відомого голлівудського продюсера.

Попри відчуття провини і люті, родина не в змозі домогтися правосуддя і вирішує прийняти гроші в обмін за мовчання.

Втім, нанесені рани виявляються надто глибокими, а ціна за згоду мовчати - надто високою.



Прем'єра в липні на BBC One.

Розлучення (Divorce)

"Розлучення". Фото: HBO

Серіал з Сарою Джессікою Паркер в головній ролі досліджує життя розлученої пари середнього віку зі всіма його радощами і розчаруваннями.

У третьому сезоні головна героїня Френсіс нарешті отримує задоволення від життя на самоті, а її колишній чоловік (Томас Хейден Черч) починає нове життя зі своєю партнеркою Джекі.

Розлучення вже давно позаду, але ніяковість в стосунках залишається.

Прем'єра 1 липня на HBO і 8 липня на Sky Atlantic.

Снігопад (Snowfall)

"Снігопад". Фото: FX

Події американської кримінальної драми "Снігопад" розгортаються влітку 1984 року в Лос-Анджелесі, коли США охоплює перша хвиля епідемії крек-кокаїну.



В "Снігопаді" - три основні сюжетні лінії, які разом складаються у повний ланцюжок постачання і поширення наркотиків від виробника до споживача.

Це - дрібний торговець "травою" Френклін Сейнт (Демсон Ідріс), сержант поліції Андре Райт (Маркус Хендерсон) і борець з комунізмом в джунглях Латинської Америки Тедді Макдональд (Картер Хадсон).

Коли ставки починають зростати, всі головні гравці поступово усвідомлюють міць тієї руйнівної сили, яку вони запустили.



Прем'єра 10 липня на FX.





