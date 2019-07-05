Скандал в МОК: Бубку звинуватили в отриманні хабара $1,5 млн

Колишній губернатор Ріо-де-Жанейро (Бразилія) Серхіо Кабрал обвинувачує президента Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергія Бубку та інших керівників Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в отриманні хабара 1,5 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні іспанського видання Marca, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кабрал дав свідчення Федеральному кримінальному суду Бразилії.

У своїх свідченнях він повідомив суду, що підкупив кількох членів Міжнародного олімпійського комітету (його головою був бельгієць Жак Рогге) для того, щоб Ріо-де-Жанейро було обрано столицею літніх Олімпійських ігор у 2016 році.

Колишній губернатор заявив, що надав 1,5 мільйона доларів колишньому президенту Міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ) Ламіну Діаку в обмін на 5 або 6 голосів за кандидатуру Ріо.

Кабрал також сказав, що і мер Ріо Едуардо Паєс і президент Бразилії Лула да Сілва були поінформовані про скуповування голосів.

Крім того, екс-губернатор сказав суду, що серед членів МОК, які продали свої голоси, були росіянин Олександр Попов і українець Сергій Бубка.

Як повідомляли Українськi Новини, 52-річний Бубка займає посаду президента НОКу з червня 2005 року.

Бубка є членом МОК з 1999 року, входить до складу виконкому з 2000 року.

В 2016 його переризбрали членом виконкому МОК.