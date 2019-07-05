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05 липня 2019, пʼятниця, 11:07 9
Верховна Рада і партії 2019-07-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
Нардепу Шурмі дружина подарувала 2,5 млн гривень

Нардепу Шурмі дружина подарувала 2,5 млн гривень

Ігор Шурма Фото: прес-служба партії ПРО
Ігор Шурма Фото: прес-служба партії ПРО

Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Ігор Шурма, який раніше обурився зривом свого виступу, задекларував 2,5 млн гривень як подарунок від дружини.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни майнового становища, передають Українські Новини.

Шурма задекларував 2 505 534 гривні доходу і вказав, що це подарунок в грошовій формі від дружини Марти.

Подарунок зроблений 16 травня.

Згідно з декларацією, дохід його дружини за 2018 рік склав майже 2 млн гривень, а дохід самого депутата - 2 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутат Ради Андрій Білецький (позафракційний) задекларував подарований батьком земельну ділянку у Харкові вартістю 1,68 млн гривень.

У лютому цього року притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення визнано неконституційним.

Більше новин про: Шурма нардеп Верховна Рада Опозиційний блок декларація про доходи

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