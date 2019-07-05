Нардепу Шурмі дружина подарувала 2,5 млн гривень

Депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Ігор Шурма, який раніше обурився зривом свого виступу, задекларував 2,5 млн гривень як подарунок від дружини.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни майнового становища, передають Українські Новини.

Шурма задекларував 2 505 534 гривні доходу і вказав, що це подарунок в грошовій формі від дружини Марти.

Подарунок зроблений 16 травня.

Згідно з декларацією, дохід його дружини за 2018 рік склав майже 2 млн гривень, а дохід самого депутата - 2 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше депутат Ради Андрій Білецький (позафракційний) задекларував подарований батьком земельну ділянку у Харкові вартістю 1,68 млн гривень.

У лютому цього року притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення визнано неконституційним.